«Мы возвращаем их с войны...»

Общество
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Валерия Прохорова

Выставка, посвященная 45-летию поискового отряда «Мемориальная зона», проходит в военно-историческом музее Астаны

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Отряд по поиску и перезахоронению останков советских бойцов, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны, аспиранты-энтузиасты из Целинограда создали 45 лет назад, когда учились в Ленинградском инженерно-строительном институте (ЛИСИ). Отряд действует и в наши дни, а его основатели воспитали не одно поколение поисковиков.

– О том, что наша «Мемо­риальная зона» была первым поисковым отрядом в Советском Союзе, я узнал, сопоставив некоторые факты, – рассказывает его основатель, автор книг по военной истории, профессор ЕНУ им. Л. Н. Гумилева Майдан Кусаинов. – Собирая материал для своей книги, обнаружил в своем архиве интересные сведения: приказ ректора ЛИСИ Владимира Ильина о создании по нашей инициативе поискового отряда датирован 1979 годом. Другие поисковые отряды в СССР появились гораздо позже.

За прошедшие десятилетия активистами «Мемориальной зоны» выяснена фронтовая судьба 3 324 солдат и командиров Красной армии, считавшихся пропавшими без вести. Фактически наши поисковики наконец-то вернули их с войны. А на Синявинских высотах в Ленинградской области они соз­дали мемориальную зону «На­дежда» – крупнейшую в Европе.

С теми местами у Казахстана особая связь. Там, на южном берегу Ладожского озера, три года прорывали фашистскую блокаду 310-я и 314-я стрелковые дивизии, сформированные в Акмолинске, Павлодаре и Петропавловске. Поэтому Майдан Кусаинов с единомышленниками ездит в экспедиции именно туда.

На выставке представлены находки поисковиков разных лет, собранные в районах сражений с участием казахстанских воинских формирований. Среди них – оружие, предметы обихода, личные вещи и документы воинов.

Отдельную секцию в экспозиции занимает фотофонд отряда «Мемориальная зона». Собранные здесь снимки отражают будни поисковиков разных лет. Также на них запечатлены памятники и обелис­ки, возведенные в местах, где воевали казахстанцы.

– Все задачи, которые сейчас стоят перед поисковыми отрядами России, Беларуси, мы выполняли еще в те времена. Ходили по 30–70 аспирантов, ставили первые обелиски, – говорит командир отряда.

По его словам, первый обе­лиск отряд поставил на 9 Мая 1979 года в деревне Торопово, возле которой два с половиной года шли сражения. На обелис­ке перечислили все дивизии, которые пытались пробить кольцо блокады. Прорыв блокады Ленинграда случился в январе 1943 года.

В апреле 2025 года аксакал вновь планирует поехать на Синявинские высоты.

– В составе делегации будет семь ветеранов поискового движения, и наш девиз – «В бой идут одни «старики», – шутит Майдан Кусаинов. – В конце апреля выезжаем и до 9 Мая возвращаемся, потому что участ­вуем в акции «Бессмерт­ный полк». В экспедиции будем находиться 15 дней.

За годы существования поис­кового отряда «Мемориальная зона» около трехсот человек прошли школу поисковика. Майдану Кусаинову – 82 года, большую часть жизни он посвятил поиску захоронений солдат Великой Отечественной войны, изучению их судеб.

– В жизни у меня много направлений для деятельности: я – профессор, изобретатель, почетный строитель Казах­стана, участвую в марафонах, пишу книги, сейчас работаю над девятнадцатой. Кроме того, в школах мы проводим уроки мужества совместно с ветеранами Афганской войны, – зак­лючает командир поискового отряда «Мемориальная зона».

#Астана #выставка #Мемориальная зона #поисковые отряды

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