Колонка обозревателей
Мы завирусились
Анастасия Прилепская

С автобусной остановки на меня смотрит плакат с говорящей банановой кожурой. Нарисованный объедок сообщает: «До мусорки далеко, я здесь полежу». Рядом с плакатом валяется окурок, какая-то упаковка весело хрустит на вет­ру, катаясь туда-сюда по тротуару. Нам настолько плевать, что мы не изменимся, даже если мусор в реальности с нами заговорит?

А пробовали ли вы идти по улице, подбирать брошенное кем-то и складывать в урну? Я попробовала. Уникальный опыт. Воздействие оказывает не то, что приходится нагибаться и подбирать кем-то оплеванное и потоптанное, и вроде как чувствовать это самое «Фу!». Брезг­ливость лечится резиновыми перчатками или просто надетым на руку пакетом. Самое мощное в этом процессе – взгляды окружающих. Уникальная палитра эмоций. Половина народа ведет себя так, будто из-за угла только что выпрыгнул Гарри Поттер и закричал «Остолбеней!». Вторая половина, видимо, вместо юного волшебника видит внутренним взором Чумного доктора во всей его клювастой красе и шарахается на ковидную дистанцию. Боятся люди заразиться чем-то мусороуборочным. И правда, вдруг завтра утратят свое величие и достоинство и тоже пойдут за неряхами мусор подбирать, ведь ужаснее ничего и представить невозможно.

В нашем детстве взрослые ругали нас за брошенный мусор. Сегодня мир перевернулся, как песочные часы, начиная отсчет нового времени. К мужчине, бросившему на землю смятую пачку от сигарет, подошли две школьницы лет десяти и сделали ему замечание. Мужик опешил, поднял брошенное и донес три метра до урны. При этом еще и выслушал инструкции по правильной сортировке отходов и пользованию урнами. Нет, это был не экопатруль и не принудительный субботник. Просто школьницы, которые шли на занятия, увидели непорядок и приняли меры. Вот такое у нас новое поколение, имеющее совесть и собственное мнение, умеющее его высказывать. Даже страшновато стало, стареем, теряем влияние.

И вообще, нас не так воспитывали… А как? Выросшие из советского детства наверняка помнят Лебедева-Кумача «…С южных гор до северных морей человек проходит, как хозяин необъятной Родины своей». Почему же мы не стали бережливыми хозяевами своей планеты? Может, потому, что «хозяин», которого нам преподносили, – скорее, рабовладелец, чем директор процветающего предприятия. Тот, кто приходит отобрать все, что сможет, включая саму жизнь, по праву сильного и жадного. А взамен оставить опустошение и горы мусора. В этом отношении намного правдивее фраза селекционера Мичурина, запомнившаяся нам больше по фильму «Самая обаятельная и привлекательная» – «Мы не можем ждать милостей от природы, взять их у нее – наша задача».

Это мы поддерживали курс на экстенсивное земледелие – захватить как можно больших площадей ради урожая, по минимуму вкладывая в процесс мозги и технологии. Это у нас жуткие порождения индустриа­лизации густым дымом из труб коптили города. Не отдельные страны, весь мир жил идеей выкапывания и выкачивания из земли ресурсов, вырубки лесов, разрушения ради обогащения. Это о нас фраза агента Смита из «Матрицы»: «Заняв какой-то участок, вы размножаетесь, пока все природные ресурсы не будут исчерпаны. Чтобы выжить, вам приходится захватывать все новые и новые территории. Есть один организм на Земле со сходной повадкой. Знаете, какой? Вирус. Человечество – это болезнь».

Может быть, нам стоит уже начать меняться, пока наша планета не решила от нас «выздороветь»...

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