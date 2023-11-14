Мягкая сила

Сама история выставки окутана интригой. Как рассказала экскурсовод Назым Рахиева, некий коллекционер, пожелавший остаться инкогнито, сделал музею предложение, от которого невозможно было отказаться. Он передал Усть-Каменогорску собрание из 80 ковров ручной работы, изготовленных на территории современных Кызылординской и Туркестанской областей.

– Есть изделия, выполненные на рубеже ХIХ–ХХ веков, – рассказала сотрудник музея. – Есть такие, которым по 70–80 лет. Самые «новые» относятся к 1970-м годам.

К сожалению, меценат не захотел назвать себя. Но так бывает: у кого-то нет наследников, у кого-то нет условий для хранения. Люди понимают культурную ценность изделий и передают в музей, чтобы сделать их достоянием государства.

На выставке представлены ворсовые ковры туктi кiлем и безворсовые – тақыр кiлем. Изюминка – безворсовые арабы-кiлем, которые связывают с появлением первых миссионеров в Казахстане. Считается, что проповедники ислама пользовались ими во время путешествий по Центральной Азии. Все арабы-кiлем, независимо от того, каким мастером изготовлены, имеют практически неизменный орнамент, причем, как правило, вертикальный – их ткали на вер­тикальных станках. В коллекции всего один ковер с горизонтальным рисунком.

Эта экспозиция невероятно красочная, палитра – от оранжевого до темно-бордового. Как отметила экскурсовод, краски огня и солнца традиционно были в ходу у рукодельниц юга страны. Они символизировали праздник, очаг, красоту, тепло. На востоке страны, к слову, предпочитали более спокойные тона и простой рисунок. На многих восточноказахстанских алаша, собранных в фонде музея, вообще нет орнамента. Достаточно одного взгляда, чтобы понять, где ткали ковер.

Выставка также рассказывает об эволюции орнамента. Если изделия начала и середины XX века украшали традиционным рисунком в виде солярного круга, спирали, древа жизни, ромба, квадрата или цветов, то с 1960-х стали ткать подарочные ковры – с именами, датами рождений. А с 1970-х появились вполне реалистичные изображения птиц, горных козлов, тигров и т. д.

– У зрителей к выставке большой интерес, – рассказывает Назым Рахиева. – Особенно тепло реагирует старшее поколение. Апашки умиляются, начинают вспоминать, какие у них в доме стояли станки, как они учились ткать. Неподдельное любопытство у иностранцев. Им интересно потрогать, сфотографировать, у них всегда много вопросов, особенно о сакральном значении орнаментов. Недаром казахские ковры в шутку называют мягкой силой нацио­нальной культуры.