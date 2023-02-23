Мясника убили во время спора о разделке туши в Туркестане

Убийство местного жителя оперативно раскрыли полицейские города Туркестана, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.
Ночью 22 февраля в полицию Туркестана от скорой помощи поступило сообщение о трупе мужчины с ножевым ранением на одном из перекрестков города.
Погибшим оказался местный житель, работавший на рынке мясником.
Полицейские задержали подозреваемого – жителя Туркестана, который дал признательные показания.
«В качестве вещественного доказательства изъят кухонный нож.
Установлено, что между мужчинами возникла словесная перепалка по поводу разделки туши, в результате которой потерпевший получил ножевое ранение, а подозреваемый скрылся.
Проводится досудебное расследование по части 1 уголовной статьи «Убийство». Подозреваемый арестован», – сообщили в полиции.
Выясняются все обстоятельства и проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия.