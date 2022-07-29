Мышление богатого человека

Не прошло и пары недель с тех пор, как очередной финансовый «пирамидолог» в рекламе убеждал зрителей в том, что всем нам необходимо красиво жить, водить дорогие машины, иметь виллы, мол, без этого мы и не люди, так, живность какая-то. А единственный способ достичь такого объема денег, по версии «пирамидолога», – это быстро отнести все оставшиеся в доме средства в очередной «Рога-копыта-инвест». Имена-фамилии в рекламе звучали известные, их носители на всю страну открещивались от сомнительного проекта. Казалось бы, всем ясно, что рекламировалось мошенничество, хорошо, что вовремя все прекратилось.

И тут коллега при встрече вдруг заявил:

– Жаль, что «Рога-копыта-инвест» разоблачили, я не успел вложиться.

– То есть как это – жаль? Ведь это же мошенники, они же собирают с людей деньги, а потом с ними исчезают!

– Ну естественно, я бы успел получить дивиденды, – уверенно заявил коллега в ответ. – В таких делах главное – быстро зайти и быстро выйти.

Как оказалось, его не смущает ни то, что подобные «пирамиды» обманывают людей, ни то, что получение больших дивидендов еще менее вероятно, чем случайное обнаружение мешка с долларами в переулке. Коллега и сейчас регулярно делает ставки у букмекеров, даже вкладывался в «МММ» и получал там какие-то выплаты. При этом, конечно же, у коллеги нет ни дорогой машины, ни виллы, ноутбук – и тот от редакции. На вопрос, почему он не пытается заработать реальным делом, своими навыками, талантами, открыть собственный бизнес, он пустился в долгие рассуждения о «мышлении богатого человека», а резюмировал совсем уж на тюремной фене – «работа для лохов». На том и разошлись.

Все бы ничего, если бы такое отношение к труду и заработку было единичным случаем. Но статистика участия казахстанцев в «Клубах миллионеров» и им подобных «Рогах и копытах» показывает, что жаждущих получить легкие деньги «из воздуха» у нас как-то слишком много. Возникает вопрос, как и где мы «сломались», начали восхищаться обманщиками и с презрением относиться к тем, кто зарабатывает честно, своими руками и головой?

Обнадеживает, что разумные люди все-таки встречаются. Есть пример другой бывшей коллеги, которая однажды увлеклась домашними заготовками. Несколько лет она продает чудесные консервированные помидоры и огурцы, зимние салаты и другие соленья, варенья и маринады. Кроме прочих способов рекламы и продажи, использует социальные сети. Новичку в бизнесе, конечно, было непросто, приходилось сталкиваться и с коррупционными схемами, и с чиновничьей непрошибаемостью. О своих перипетиях и достижениях она рассказывает в Facebook и Instagram. Истории увлекательные, сказывается журналистский опыт. Бизнес тем временем развивается и приносит стабильный доход.

Людей, которые шьют и вяжут, выращивают овощи или создают мобильные приложения и этим зарабатывают на жизнь, вокруг все больше. Они не выступают коучами по «успешному успеху», но единственный ценный опыт именно у тех, кто с первых шагов выстраивает собственное дело.

Сюрприз для поклонников «Рогов и копыт»: людям с «мышлением богатого человека» внешняя демонстрация достатка в виде «крутых тачек», позолоченных дворцов и прочей дорогой мишуры, как правило, неинтересна. Уж точно богатство напоказ – не цель их жизни. Глядя на современных владельцев успешного бизнеса, чаще всего можно увидеть людей, увлеченных идеей и ее воплощением в жизнь. А вот деньги «из воздуха» никого еще к достатку не привели, за исключением тех, кто стоит во главе финансовых «пирамид». Но большинство из них вынуждены до конца жизни прятаться от правоохранительных органов.

Как говорят в рекламе, выбор очевиден. Жаль, что не для всех.