На 1 трлн тенге увеличат капитал холдинга «Байтерек»

Банки и финансы,Правительство
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Инвестиции будут направлены на создание новых проектов, заверили в кабмине

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель премьер-министра РК – министр национальной экономики Серик Жумангарин на заседании правительства доложил о планируемых мерах по увеличению темпов экономического роста в текущем году, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Он отметил, что для этого в текущем году и в последующие годы правительство обеспечит существенное увеличение финансирования реального сектора экономики.

В частности, правительство увеличит капитал холдинга «Байтерек» на 1 трлн тенге, что, в свою очередь, позволит холдингу профинансировать проекты на сумму 8 трлн тенге в 2025 году.

«Эти инвестиции будут направлены на создание новых проектов в стране, что приведет к увеличению производственных мощностей в обрабатывающей промышленности и созданию новых высокопроизводительных рабочих мест», — отметил Серик Жумангарин.

Спикер пояснил, что поддержка со стороны «Байтерек» для бизнеса заключается не только в увеличении объемов финансирования, но и внедрении новых инструментов.

В мае прошлого года премьер-министр Олжас Бектенов поручил холдингу «Байтерек» оперативно принимать решения по вливанию средств в экономику.

В январе 2023 года сообщалось о планах инвестировать до 500 млрд тенге пенсионных активов в облигации холдинга.

 

 

#финансирование #Байтерек #капитал #холдинг

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