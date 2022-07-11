На 14 млн тенге ограбили инкассаторов в Акмолинской области

Дерзкое разбойное нападение на инкассаторов раскрыто в Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

7 июля в Шортандинском районе на двух инкассаторов, обслуживающих круглосуточные терминалы для оплаты платежей, было совершено разбойное нападение.

Около 12:00 часов в селе Бозайгыр Шортандинского района после снятия денег с терминала на заднее пассажирское сидение автомашины, в которой находились инкассаторы, проник неизвестный мужчина в медицинской маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, вынудил их проехать на окраину села, где завладел 14 млн тенге.

Раскрытие дерзкого преступления взял на личный контроль начальник Департамента полиции области Думан Таев.

В течение суток благодаря отлаженным действиям оперативных подразделений отдела полиции Шортандинского района и Департамента полиции области были задержаны двое подозреваемых: жители города Косшы 24 и 27 лет.

Также известно, что задержанные ранее работали в данной инкассаторской фирме. В ходе следственных действий подозреваемые рассказали, где спрятали похищенные деньги, в дальнейшем их нашли в поселке Тайтобе на берегу реки Нура.

По данному факту полицейские начали досудебное расследование по пункту 2 части 4 уголовной статьи «Разбой». В настоящее время ведутся следственные мероприятия, отрабатывается причастность и других лиц. На период следствия фигуранты арестованы и водворены в изолятор временного содержания.