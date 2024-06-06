На 25% выросла зарплата ряда специалистов водной сферы

С 1 мая, в среднем на 25%, увеличилась заработная плата ряда специалистов «Казводхоза» Минводных ресурсов и ирригации. Речь идет о работниках, чей труд оплачивается из республиканского бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу указанного министерства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ведомстве напомнили, что ранее, с 1 января этого года на 23% в среднем, выросла заработная плата специалистов «Казводхоза», чей труд оплачивается из тарифных средств. Это 47% от общего числа сотрудников предприятия, они обеспечивают подачу поливной воды по каналам.