На 25% выросла зарплата ряда специалистов водной сферы

Водное хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 1 мая, в среднем на 25%, увеличилась заработная плата ряда специалистов «Казводхоза» Минводных ресурсов и ирригации. Речь идет о работниках, чей труд оплачивается из республиканского бюджета, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу указанного министерства

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

В ведомстве напомнили, что ранее, с 1 января этого года на 23% в среднем, выросла заработная плата специалистов «Казводхоза», чей труд оплачивается из тарифных средств. Это 47% от общего числа сотрудников предприятия, они обеспечивают подачу поливной воды по каналам.

«Чтобы избежать дефицита кадров, мы повышаем привлекательность водных специальностей. Для этого идет поэтапное увеличение заработной платы специалистов «Казводхоза», как за счет республиканского бюджета, так и из тарифных средств. Кроме того, действующие специалисты будут проходить курсы повышения квалификации. В этом году их должны пройти 450 человек», – отметила официальный представитель Министерства водных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

#зарплата #Казводхоз #водные ресурсы

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