На 36 млн тенге обманул онлайн-альфонс пенсионерку в Актобе

В управление полиции Актобе поступило заявление от 65-летней женщины. В своем заявлении она сообщила, что стала жертвой мошенника, с которым она познакомилась в социальных сетях, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Как стало известно, мужчина представился гражданином США, расспросил адрес и полное имя, чтобы "отправить подарок" и деньги. А для того, чтобы отправить посылку, необходимо оплатить таможенную пошлину — перевести деньги на расчетный счет, который он сообщил.

Кроме того, "жених" написал, что намеревается переехать в Казахстан после того, как выйдет на пенсию.

Ничего не подозревающая женщина продала квартиру, сняла со счетов деньги и перечислила мошеннику более 36 млн тенге.

По данному факту начато досудебное расследование по ст.190 ч.4 УК РК "Мошенничество".