На Атырауском НПЗ восстановлено электроснабжение

27 июля после 22:00 часов электроснабжение Атырауского нефтеперерабатывающего завода было восстановлено, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

«В тот же день в 23:00 на установках завода, остановленных по причине посадки электроэнергии, были начаты ремонтные и пуско-наладочные работы, во время которых будет определена работоспособность оборудования. В настоящее время работы по ликвидации технологического нарушения продолжаются. К подаче сырья на установки планируется приступить к вечеру 28 июля», – передает пресс-служба завода.

Напомним, 27 июля на Атырауском НПЗ были зафиксированы посадки напряжения электроэнергии, следствием чего стало ее отключение из внешних сетей АО «KEGOC». В связи с этим на Атырауском НПЗ произошла практически полная остановка завода.

Для предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода была направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.

«По состоянию на 27 июля на заводе имеется запасов: 26 тысяч тонн автобензина, 22 тысячи тонн дизельного топлива и четыре тысячи тонн авиакеросина. Данные ресурсы отгружаются потребителям», – заключили в АНПЗ.