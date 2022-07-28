Фото: anpz.kz
Экономика , Энергетика
На Атырауском НПЗ восстановлено электроснабжение

27 июля после 22:00 часов электроснабжение Атырауского нефтеперерабатывающего завода было восстановлено, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу АНПЗ.

«В тот же день в 23:00 на установках завода, остановленных по причине посадки электроэнергии, были начаты ремонтные и пуско-наладочные работы, во время которых будет определена работоспособность оборудования. В настоящее время работы по ликвидации технологического нарушения продолжаются. К подаче сырья на установки планируется приступить к вечеру 28 июля», – передает пресс-служба завода.

Напомним, 27 июля на Атырауском НПЗ были зафиксированы посадки напряжения электроэнергии, следствием чего стало ее отключение из внешних сетей АО «KEGOC». В связи с этим на Атырауском НПЗ произошла практически полная остановка завода.

Для предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода была направлена на факельную систему согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения.

«По состоянию на 27 июля на заводе имеется запасов: 26 тысяч тонн автобензина, 22 тысячи тонн дизельного топлива и четыре тысячи тонн авиакеросина. Данные ресурсы отгружаются потребителям», – заключили в АНПЗ.

Популярное

Все
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Совет «удобных» людей?
Не последняя пандемия
Арийцы и Большая Евразия
Мухтар Ауэзов: неизвестное об известном
Время развиваться и созидать
Полигон закрыт – проблемы остались
Керамические кирпичи благополучия
В свете глобальной безопасности
Вживую – это вам не на фото
Старый парк не станет молодым
В помощь гражданскому сектору
Уроки от «Мичурина»
Для здоровья и души
Новые проекты Саркана
Все на старты!
Ждем успеха от юниоров
Более 900 тыс. га неиспользуемых земель вернули государству с начала года в РК
Сахарный ажиотаж продолжается в Петропавловске
Новая праздничная дата появится в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Лжегенерала в Казахстане осудили за подстрекательство к даче взятки
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Суд оштрафовал оскандалившуюся "жену прокурора" в Шымкенте
"Битва" за сахар попала на видео в Караганде
Опубликован рейтинг ведущих вузов-2022
Крупная американская компания перенесла производство из России в Казахстан
Новая волна технарей появится в Казахстане
Окончательное решение по летним каникулам школьников озвучило Минпросвещения РК
Нур-Султан перешел в "желтую" зону по коронавирусу
Полицейский лишился должности после видео с "разборками" в Караганде
Безработный нашел нарушение трудового законодательства в объявлениях о вакансиях
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 июля
Когда долги бросают в холод
Здесь зарождалась степная демократия
Заболеваемость COVID-19 растет. Ждать ли ограничений, ответили в Минздраве РК
Таксист увёз девушку за город в Караганде
Ограничить покупку и продажу рублей в обменных пунктах предложил мажилисмен
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Отстрел 80 тысяч сайгаков планируется разрешить в Казахстане
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Срок перехода на ОСИ продлили в Казахстане – подписан закон
30 лет дипломатической службе независимого Казахстана – статья Мухтара Тлеуберди
Депутат резко раскритиковал новые правила подушевого финансирования детских кружков
Ограничения из-за COVID-19 снова вводят в Казахстане
Что происходит с тенге – свежие данные
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Cтуденты из Индии утонули в каньоне Аксу: появилось видео, снятое за секунды до трагедии
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Закон Республики Казахстан

Читайте также

Экономика
Предприятия общепита обеспечат сахаром в Казахстане
Экономика
Цену на сахар снизят заводы в Жамбылской области
Экономика
Международный валютный фонд ухудшил прогноз роста мировой э…
Экономика
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]