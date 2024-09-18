На Балхаш и Арал привезут тигров из Голландии

Мажилис , Экология
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Лаура Тусупбекова
специальный корреспондент

Как отметил глава Минэкологии, этот вид тигров очень устойчив к сильным холодам

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Тигров из Голландии привезут на Балхаш и Арал. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Мажилиса, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, депутат Дуйсенбай Турганов попросил ответить, какова цель завоза на Балхаш и Арал тигров, и откуда они будут завезены.

В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил, что исторически туранский тигр обитал в камышовых зарослях в устье реки Или и на Балхаше.

«В последний раз его видели там в 1948 году. В рамках программы по возрождению популяции до конца сентября мы привезем двух тигров из Голландии. Это амурский тигр, потому что только эти два тигра устойчивы к сильным холодам. Все остальные тигры обитают только в теплых краях. В следующем году из России привезем еще четыре», - сообщил он.

#Балхаш #Голландия #Арал #тигры

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