На Балхаш и Арал привезут тигров из Голландии

Как отметил глава Минэкологии, этот вид тигров очень устойчив к сильным холодам
Тигров из Голландии привезут на Балхаш и Арал. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Мажилиса, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz
Так, депутат Дуйсенбай Турганов попросил ответить, какова цель завоза на Балхаш и Арал тигров, и откуда они будут завезены.
В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил, что исторически туранский тигр обитал в камышовых зарослях в устье реки Или и на Балхаше.
«В последний раз его видели там в 1948 году. В рамках программы по возрождению популяции до конца сентября мы привезем двух тигров из Голландии. Это амурский тигр, потому что только эти два тигра устойчивы к сильным холодам. Все остальные тигры обитают только в теплых краях. В следующем году из России привезем еще четыре», - сообщил он.