На Балхаш и Арал привезут тигров из Голландии

Как отметил глава Минэкологии, этот вид тигров очень устойчив к сильным холодам

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Тигров из Голландии привезут на Балхаш и Арал. Об этом, отвечая на вопросы депутатов в ходе пленарного заседания Мажилиса, сообщил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Так, депутат Дуйсенбай Турганов попросил ответить, какова цель завоза на Балхаш и Арал тигров, и откуда они будут завезены.

В свою очередь, министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев напомнил, что исторически туранский тигр обитал в камышовых зарослях в устье реки Или и на Балхаше.