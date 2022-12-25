На Байконуре расследуют смерть ребенка в бассейне

9-летний мальчик внезапно скончался в бассейне на Байконуре, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Sputnik.kz .

Фото: progorod43.ru

Расследованием гибели ребенка в бассейне "Орион" занимается прокуратура комплекса Байконур.

22 декабря около 14.40 во время занятия плаванием 9-летнему мальчику, имевшему медицинские документы об отсутствии противопоказаний для посещения бассейна, внезапно стало плохо.

Ему стали оказывать помощь инструкторы и медработники бассейна, однако прибывшие на вызов работники скорой помощи констатировали смерть ребенка.

Для установления причины смерти мальчика назначена судебно-медицинская экспертиза.

"По предварительным выводам судмедэксперта, смерть ребенка наступила по причине общего заболевания, утопление в воде исключено", - отметили в прокуратуре.