На благо людей

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Анастасия Михайлова

Синхронизация биологических ритмов с природными циклами положительно влияет на самочувствие

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Заместитель председателя правления Национального центра общественного здравоохранения Салтанат Назарова говорит, что биоритмы человека регулируют важные физиологические процессы, в том числе уровень гормонов, обмен веществ, а также ритмы сна и бодрствования.

– Когда официальное время более близко к солнечному, оно способствует лучшему настрою, физическому состоянию и общему самочувствию граждан. В частности, исследования показывают, что нарушение циркадных ритмов, которое происходит при несоответствии времени и природного цикла, может приводить к различным заболеваниям, таким как бессонница, депрессия, болезни сердца и даже ожирение. Переход на единое время (UTC+5) в Казахстане позволяет привести официальное время в соответствие с естест­венными биологическими часами, что может снизить риск нарушений сна, улучшить физическую активность и повысить общую работоспособность. Это особенно важно для детей, школьников и рабочих, чьи ежедневные активности должны быть согласованы с природным циклом дня и ночи. В долгосрочной перспективе такие изменения могут способствовать улучшению общего самочувствия и качества жизни граж­дан, а также повышению их трудоспособнос­ти, – считает эксперт.

По данным Национального центра общественного здравоохранения, на сегодня 117 стран мира из 195 сделали выбор в пользу географического времени, максимально приближенного к стандартному часовому поясу, поскольку человеческие циркадные ритмы синхронизированы с природным циклом светового дня.

Напомним, что после перехода на UTC+5 казахстанцы запустили петицию по возврату прежнего часового пояса. После при Минис­терстве торговли и интеграции была создана рабочая группа по рассмот­рению изложенных в петиции вопросов. В ее состав вошли депутаты Парламента, представители заинтересованных государственных органов, общественных объединений, автор петиции и его представители.

– Согласно Решению по результатам рассмот­рения петиции министерствам здравоохранения, науки и высшего образования Казахстана рекомендовано в течение следующих трех лет организовать и провести исследования влияния часового пояса UTC+5 на состояние здоровья населения Республики Казахстан с учетом применения постоянного часового пояса в течение полного календарного года. МЗ и МНВО проведут прикладное исследование. Что касается его стоимости, итоговая оценка будет дана Национальным научным советом при МНВО. При этом отметим, что ранее по результатам выполненного в 2004 году исследования было доказано отсутствие влияния на здоровье населения при переводе на летнее и зимнее время, – прокомментировали в Национальном центре общественного здравоохранения, подчеркнув, что принятие решения по изменению часового пояса с учетом комплексной оценки всех социально-экономических, научных и общественных факторов не входит в компетенцию МЗ РК.

#Казахстан #часовой пояс #переход #часы #единое время

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