Какая погода будет в РК в ближайшие 3 дня

На большей части Казахстана, под влиянием Атлантического циклона, сохранится неустойчивая погода, пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидается гололед и туман, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Казгидромет

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

1 ноября на западе республики прогнозируются сильные дожди, по западу, северо-западу и северу страны ожидается усиление ветра.

Прогнозируется повышение температуры воздуха: днем на западе страны до +12+17°С, на северо-западе и севере до +7+15°С, на севере, востоке и в центре страны до +4+9°С, на юге и юго-востоке до +12+17°С, а в горных районах +3+8°С.