На днях Уральск чуть не остался без резервного коллектора

– Данная труба является дейст­вующим резервным канализационным коллектором, идущим от канализационной насосной станции № 1 до очистных сооружений. На момент выявления незаконных действий было демонтировано 150 метров. По согласованию с администрацией предприятия на место были вызваны сотрудники службы безопасности, сообщено в органы полиции. При опросе задержанных установлено, что часть демонтированной трубы они успели вывезти в пункт приема металлолома, что было позже подтверждено. В настоящее время руководством предприятия подано заявление в правоохранительные органы по факту кражи имущества, – отметили в пресс-службе ТОО «Батыс Су Арнасы».

При производстве земляных работ также повреждено большое количество деревьев.

Коммунальная служба пока подсчитывает нанесенный ущерб, но уже ясно, что он превысил 3 млн тенге. Установлены два подозреваемых. Проводится досудебное расследование. Обращаясь к горожанам, руководство компании просит сообщать в диспетчерскую службу предприятия и правоохранительные органы о подозрительных фактах проведения земляных работ, а также о демонтаже и транспортировке труб больших диаметров.