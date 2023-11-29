На днях Уральск чуть не остался без резервного коллектора
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Наталия Портнягина
Это раньше любители быстрой наживы сдавали на металлолом ненужный хлам и лишь самые отъявленные промышляли крышками от люков. Сейчас их последователи «работают» по-крупному. В минувшее воскресенье при плановом обследовании магистральных сетей, находящихся на балансе коммунального предприятия, отвечающего за водообеспечение и водоотведение областного центра, сотрудники компании обнаружили, что в пойме реки Чаган в лесопосадочной зоне неизвестные лица производят земляные работы с последующим демонтажом стальной трубы диаметром 720 мм.