На холстах – вся жизнь

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Михаил Тё, Жамбылская область

В художественной галерее историко-культурного центра «Древний Тараз» открылась персональная выставка, посвященная памяти члена Союза художников Казахстана Владимира Матюшкова.

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На вернисаж собрались коллеги по цеху, учащиеся, увлекающиеся изобразительным искусством, и просто ценители прекрасного. Большинству местных жителей живописец, покинувший этот мир в 2022 году, запомнился своими пейзажами, на которых без труда можно узнать знакомые сердцу места. Художник не обходил стороной портреты и натюрморты. Некоторые из последних работ были представлены на суд зрителей. К примеру, «Натюрморт с фруктами» и «Натюрморт с цветами».

Всего на выставке можно увидеть порядка 25 картин, написанных Владимиром Матюшковым в разные годы. Среди них – «Шиповник», «Осень на реке», «Орел в горах», «Лес», «Мост», «Дом в деревне», «Жайлау» и другие. Можно заметить, что один из любимых и часто встречающихся образов в творчестве художника – дорога, символизирующая жизненный путь человека. Возможно, именно об этом художник часто размышлял, особенно в свои последние годы. Написанные им дороги ведут то в лес, то в поле, то к озеру или горам, то просто в неизведанную даль.

Глядя на работы мастера кисти, чувствуешь его искреннюю любовь к родному краю и восторгаешься красотой жамбылской природы. Каждый, даже маленький участок холста прописан с такой скрупулезностью и высокой детализацией, что порой удив­ляешься, сколько сил вложено в создание той или иной картины. В работах Владимира Матюшкова можно увидеть великолепно переданные пространственную перспективу, многоплановость, хорошую компоновку и собственную цветовую гамму.

– Нет сомнения в том, что своим трудом Владимир Матюшков внес огромный вклад в сокровищницу национального изобразительного искусства и развитие живописи в регио­не, – отметила специалист художест­венной галереи областного историко-краеведческого музея Гулназ Кулбаева. – После себя он оставил богатое творческое наследие, на котором и нужно воспитывать подрастаю­щее поколение, прививать ему пат­риотизм и любовь к малой родине.

Председатель ОО «Союз художников Тараз Казахстан» Иса Тазабаев помнит автора представленных работ как талант­ливого наставника, хорошего друга и просто интерес­ного человека, глубоко преданного своему делу. По его словам, в работах Владимира Матюшкова – вся его жизнь. На холстах – чувства и эмоции мас­тера: переживания и восторг, любовь и искренность, доброта и открытость.

Как рассказали близкие художника, даже в последние дни своей жизни, находясь уже в плохом состоянии, он старался найти в себе силы для любимого занятия.

– С Владимиром Матюшковым мы общались довольно тес­но. Не раз бывали в гостях друг у друга, посещали авторские мас­терские. Он считался большим поклонником масляной жи­вописи, – вспоминает заслуженный деятель искусств РК, член Союза художников Казахстана Мухамет-Умар Паншаев. – Бе­зусловно, он был очень трудолюбив и старателен, написал массу работ, которые оставляют только положительные эмоции. Но самое главное, это был самобытный художник, работы которого всегда узнаваемы. Он был настоящей легендой для нашей области. Примечательно, что Владимир Матюшков не имел специального образования, рисовал от души, как видел, как чувствовал. Словом, имел природный дар. Считаю, свою миссию как художник он выполнил на 100 процентов.

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