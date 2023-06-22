Доля пожилых людей выросла в трех регионах Казахстана

Как заметили статистики, индекс старения в городской местности выше, чем в сельской.

Фото: Kazpravda.kz

В Казахстане индекс старения в 2022 году составил 28,2, тем самым за год увеличившись на 1,6 процентных пункта, сообщает корреспондент Каzpravda.kz со ссылкой на Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам РК.

По данным бюро, в республике на каждые 100 детей в возрасте до 15 лет приходится по 28,2 граждан старше 65 лет. Так, индекс старения за год увеличился на 1,6 процентных пункта.

"В разрезе регионов самый высокий индекс в Восточно-Казахстанской области – 56,9. Следом идет Северо-Казахстанская область – 56,3, в первую тройку входит также Костанайская область – 48,9", – отметили в ведомстве.

По данным статистиков, самым молодым регионом оказалась Мангистауская область, где последние 10 лет сохраняется самый высокий коэффициент по рождаемости. Здесь на 100 детей приходится по 10,8 граждан старше 65 лет.

Также низкий индекс старения зарегистрирован в Туркестанской области – 11,3 и городе Шымкент – 11,7.

Индекс старения в городской местности выше, чем в сельской - 30,7 и 24,5 соответственно.