На комиссии по демонополизации экономики Статьи 7 декабря 2024 г. 1:00 76 Фарид Юмашев В ходе заседания, как сообщила пресс-служба Премьер-министра, рассмотрены вопросы исполнения Указа Президента «О мерах по либерализации экономики». Фото: kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов С докладами в рамках заявленной повестки выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, руководители других заинтересованных государственных органов и ведомств. Членам комиссии была представлена информация о деятельности АО «Dosjan Temir Joly», осуществляющего грузоперевозки на железнодорожной линии станция Шар – Усть-Каменогорск. Уполномоченными органами было установлено, что компания, пользуясь монопольным положением, неоднократно и необоснованно завышала тарифы на услуги, в связи с чем комиссией решено ввести соответствующее тарифное регулирование с учетом антимонопольного законодательства. Комиссия также была ознакомлена с результатами анализа деятельности распределительной электроэнергетической компании ТОО «Шет-Энерго». В связи с допущением указанной компанией регулярных аварийных ситуаций, а также во избежание нанесения вреда жизни и здоровью жителей региона принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании в пользу государства. Наряду с этим комиссией рассмотрены вопросы, касающиеся деятельности дочерней компании АО «НК «Казахстан темир жолы», организаций водоснабжения и водоотведения, субъекта нефтехимического комплекса. #экономика #премьер-министр #заседание #демонополизация