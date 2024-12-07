На комиссии по демонополизации экономики

С докладами в рамках заявленной повестки выступили заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Марат Омаров, руководители других заинтересованных государственных органов и ведомств.

Членам комиссии была представлена информация о деятельности АО «Dosjan Temir Joly», осуществляющего грузоперевозки на железнодорожной линии станция Шар – Усть-Каменогорск. Уполномоченными органами было установлено, что компания, пользуясь монопольным положением, неоднократно и необоснованно завышала тарифы на услуги, в связи с чем комиссией решено ввести соответствующее тарифное регулирование с учетом антимонопольного законодательства.

Комиссия также была ознакомлена с результатами анализа деятельности распределительной электроэнергетической компании ТОО «Шет-Энерго». В связи с допущением указанной компанией регулярных аварийных ситуаций, а также во избежание нанесения вреда жизни и здоровью жителей региона принято решение об обращении в суд с целью реквизиции имущества компании в пользу государства.

Наряду с этим комиссией рассмотрены воп­росы, касающиеся деятельности дочерней компании АО «НК «Казахстан темир жолы», организаций водоснабжения и водоотведения, субъекта нефтехимического комплекса.