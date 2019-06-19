На кону образовательный грант

Следовать принципам законности

В рамках заседания во исполнение Конституционного закона «О Правительстве РК» состоялась церемония принесения присяги новыми членами Кабмина – министрами: образования и науки – Асхатом Аймагамбетовым, культуры и спорта – Актоты Раимкуловой, экологии, геологии и природных ресурсов – Магзумом Мирзагалиевым.

Перед началом данной про­цедуры Премьер-министр Аскар Мамин отметил, что согласно Указу Президента РК созданы 2 новых ведомства: Министерство торговли и интеграции с передачей ему полномочий по внутренней и внешней политике в данных областях, координации и продвижению экспорта, техническому регулированию и стандартизации, а также Министерство экологии, геологии и природных ресурсов, которому передаются функции по охране окружающей среды, надзору за рациональным использованием природных ресурсов в сфере геологии и воспроизводства минерально-сырьевой базы страны.

В компетенцию Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК будут входить также вопросы обращения ТБО, водоснабжения и водоотведения. Глава Правительства, кроме того, напомнил: Министерство цифрового развития, обороны и аэрокосмической промышленности преобразовано в Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности.

– Указами Главы государства назначены руководители новых министерств: Бахыт Султанов – министром торговли и интеграции, Магзум Мирзагалиев – министром экологии и природных ресурсов. Наряду с этим назначены новые министры: МОН возглавил Асхат Аймагамбетов, Министерство культуры и спорта – Актоты Раимкулова. Новые члены Правительства должны принести присягу, – сказал Аскар Мамин.

Министры торжественно поклялись перед народом и Президентом Республики Казах­стан «посвятить все свои силы и знания делу экономического и духовного развития Республики Казахстан. Строго соблюдать Конституцию и законы государства. Во всех действиях следовать принципам законности и справедливости, гражданского, межнационального и межконфессионального согласия. Верно служить и укреплять государственность и авторитет страны в мировом сообществе…»

Трехуровневая система ГОБМП

В рамках рассмотрения повестки заседания с докладом выступил министр здравоохранения Елжан Биртанов, который доложил об исполнении поручений Первого Президента РК – Елбасы Нурсултана­ Назарбаева­ по переходу на систему ОСМС, введению модели гарантированного объе­ма бесплатной медицинской помощи и выполнению задач, пос­тавленных Главой государства Касым-Жомартом Токаевым по повышению качества медуслуг.

Представляя на утверждение новую модель гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и пакета медицинской помощи в системе ОСМС, Елжан Биртанов отметил, что эта работа проведена в соответствии с Целями устойчивого развития ООН.

Необходимость внедрения новой модели ГОБМП и ОСМС обуслов­лена рядом предпосылок. Так, за последние 10 лет численность населения республики увеличилась на 15%, число пожилых людей – на 27%, детей – на 24%. На этом фоне заметно вырос (в 2,5 раза) уровень хронических заболеваний по основным неинфекционным заболеваниям, что обусловлено улучшением диагностики заболеваний, а также глобальным распространением таких болезней, как онкология, сахарный диабет, патологии сис­темы кровообращения и других. Средняя стоимость лечения в круг­лосуточном стационаре возросла в 1,5 раза. При этом внедрено более 450 новых дорогостоящих технологий медицинской помощи.

– Несмотря на ежегодное увеличение бюджетных затрат, нынешний уровень финансирования гарантированного объема бесплатной медицинской помощи не обеспечивает растущий спрос на медуслуги со стороны населения, – отметил министр.

По оценке Минздрава, дефицит финансового обеспечения ГОБМП­ только в 2017 году сос­тавил 363 млрд тенге. Одна из причин этого – значительная валютная составляющая себестоимости услуг в связи с высокой долей импорта лекарств и медицинских изделий. Как следствие, наблюдается рост «карманных расходов» населения, достигший в 2017 году 42% (678 млрд тенге) от общих расходов здравоохранения, что вдвое выше предельного уровня, рекомендуемого ВОЗ.

С учетом данной ситуации разработана трехуровневая система медицинского обеспечения населения, первый уровень которой позволит предоставлять ГОБМП за счет госбюджета всем гражданам РК, в том числе оралманам и постоянно проживающим иностранцам.

– Этот пакет включает в себя первичную медико-санитарную помощь по месту прикрепления, скорую и экстренно-стационарную помощь, включая при необходимости санитарную авиацию. Предусматривается также полный спектр медпомощи при социально значимых и основных хронических заболеваниях, в том числе лекарственное обеспечение, – пояснил министр.

Второй пакет ОСМС для застрахованного населения обеспечит услуги сверх ГОБМП – консультативную, диагностическую, плановую стационарную помощь и бесплатное лекарственное обеспечение по широкому спектру заболеваний. Третий уровень – это медуслуги, не входящие в пакеты ГОБМП и ОСМС. Они предоставляются платно или за счет добровольного медицинского страхования.

В настоящее время, как отметил Елжан Биртанов, количество прикрепленного к организациям ПМСП населения составляет 18 млн 650 тыс. человек. Вместе с тем в информационных системах выявлены 785 тыс. неприкрепленных граждан, а это более 4% населения. Высокий уровень неприкрепленного населения наблюдается в Алматинской (127 тыс. чел.), Восточно-Казахстанской (70 тыс. чел.), Жамбылской (61 тыс. чел.), Павлодарской (41 тыс. чел.), Северо-Казахстанской (40 тыс. чел.) областях и в Алматы (89 тыс. чел.).

В целом с 1 января 2020 года охват системой ОСМС прогнозируется на уровне 94,5% населения. По прогнозам Минздрава, к этому времени общее количество самостоятельных плательщиков составит порядка 1 млн человек (5,5% населения), в том числе порядка 770 тыс. самозанятых граждан, которые еще не актуализированы. В связи с этим Елжан Биртанов рекомендовал акиматам регионов принять до 1 октября 2019 года необходимые меры по актуализации статуса самозанятых, выявлению и прикреплению населения к организациям ПМСП.

В результате внедрения в 2020-м двух пакетов ожидается повышение тарифов на медицинские услуги до 15%, заработной платы медработников – до 30%. Расходы на оказание медицинской помощи на 1 жителя в 2020 году увеличатся на 76% от уровня 2019-го и составят 92,2 тыс. тенге. С внедрением ОСМС сократится доля «карманных расходов» населения на жизненно важные медицинские услуги. По расчетам Минздрава, к 2025-му данный показатель снизится с 42 до 30%.

Глава Минздрава сообщил, что на сегодня в стране имеются проб­лемы с пониманием сути новой модели ГОБМП и медицинской помощи в системе ОСМС.

В связи с этим предстоит активизировать информационно-разъяснительную работу среди населения. Акимам всех уровней следует взять под личный конт­роль работу по доведению информации до всех слоев населения, включая социально уязвимые и самозанятые категории граждан.

Министр также рассказал о мониторинге подготовки регионов к внедрению ОСМС, в том числе прикреплению к организациям ПМСП, актуализации статусов самозанятых и разъяснительной работе. Так, по двум и более показателям низкий рейтинг отмечается в Северо-Казахстанской, Туркестанской, Жамбылской и Алматинской областях.

В Атырауской, Туркестанской, Северо-Казахстанской областях и в Шымкенте отмечается недос­таточный уровень оснащенности компьютерной техникой, доступа медучреждений к Интернету, а также наличия медицинских информационных систем.

В свою очередь председатель правления НАО «Фонд социального медицинского страхования» Айбатыр Жумагулов сообщил, что в запланированном проекте бюджета на будущий год расходы на медицинскую помощь в рамках гарантированного объе­ма медпомощи и пакета медицинского страхования составят 1 620 млрд тенге.

Напомним, финансирование ГОБМП осуществляется Фондом социального медицинского страхования за счет республиканского бюджета, а медпомощь в системе ОСМС – за счет активов. На сегодня общая сумма взносов и отчислений по Казахстану сос­тавила 176,7 млрд тенге, которые хранятся в Национальном банке и будут направлены на оплату медицинских услуг с 2020 года.

Подводя итоги рассмотрения вопроса, Премьер-министр отметил, что Правительство продолжит работу по повышению доступности и качества медицинских услуг населению. В этих целях разрабатывается новая Госпрограмма развития здравоохранения до 2025 года. Одна из важных мер на сегодня – эффективное внедрение системы обязательного социального медицинского страхования. Для этого в Карагандинской области будет запущен пилотный проект с вовлечением всех медицинских организаций региона.

– Данный опыт необходимо транслировать во все регионы страны и учесть при полноценном запуске ОСМС с 2020 года, – подчеркнул Аскар Мамин.

Премьер-министр поручил акима­там регионов решить вопросы оснащения медорганизаций компьютерами, бесперебойным Интернетом и информационными системами. В этой сфере отмечена более высокая степень готовности в Атырауской, Мангистауской и Павлодарской областях. Отдельное внимание поручено уделить повышению охвата граждан сис­темой медстрахования. Для этого необходимо завершить работу по формализации самозанятого населения и поднять уровень осведомленности по гарантированному объему бесплатной медицинской помощи и ОСМС.

– Нужно, чтобы каждый граж­данин четко знал, какую именно медицинскую помощь предоставляет государство бесплатно в качестве гарантии. Вопросы дос­тупности и качества медицинской помощи являются для всех нас очень важными, – подытожил Премьер-министр.

О подготовке к ЕНТ

О ходе подготовки к проведению единого национального тестирования доложил министр образования и науки Асхат Аймагамбетов, который отметил, что в текущем году ЕНТ в Казахстане будет проводиться в 169 пунктах с 20 по 30 июня.

В нынешнем году насчитывается более 117 тыс. желающих поступить в вузы. Для претендентов на получение образовательного гранта и обучение за счет государства тестирование начнется 20 июня. В нем будут участвовать 117 242 молодых человека, в том числе более 96 тыс. (72%) нынешних выпускников школ, свыше 20 тыс. выпускников колледжей и зарубежных образовательных центров.

По итогам обсуждения данного вопроса глава Правительства поручил акимам регионов взять на контроль работу по организации и проведению ЕНТ. При этом подчеркнуто: к проведению тес­тирования должна быть обеспечена стопроцентная готовность на местах.

– C 2017 года тестирование проводится в этом формате доб­ровольно и только для желаю­щих поступить в вузы. Уже проводились тестирования для зачисления в вузы на платной основе. С 20 июня начинается тестирование для желающих получить образовательный грант и обучаться за счет государства. Готовность к проведению ЕНТ должна быть полностью обеспечена, – сказал Премьер-министр.

Он также напомнил, что задача Министерства образования и науки – четкая координация работы всех пунктов проведения тестирования. Государственным органам необходимо принять все меры для обеспечения безопас­ности участников ЕНТ.

Соответствующие распоряжения были даны Министерству внутренних дел, Минздраву и КНБ. При этом глава Правительства подчеркнул, что досматривать молодежь во время сдачи тестирования необходимо предельно корректно.