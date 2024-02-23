На кортах Дохи и Дубая

Лучшая теннисистка Казах­стана и четвертая ракетка планеты Елена Рыбакина провела матч третьего круга на турнире WTA 1000 – Dubai Duty Free Tennis Championships в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты) против 53-го номера мирового рейтинга польской теннисистки Магдалены Фреш.

Поединок получился очень непростым для нашей спортсменки, которая с начала года участвует уже в шестом крупном турнире подряд (два из них, в Австралии и ОАЭ, она выиграла). В первом сете Елена даже уступала со счетом 3:5, но героически смогла вернуться в игру, перевести пое­динок в тай-брейк и выиграть партию со счетом 7:6 (7:5).

Во втором сете казахстанка поначалу упустила ситуацию – проигрывая со счетом 0:3, вновь намеревалась сделать камбэк, но не вышло. Магдалена вцепилась в этот сет и выиграла его в итоге со счетом 6:3.

Теннисисткам пришлось выяс­нять отношения в решающем третьем сете, где Фреш оказывала упорнейшее сопротивление Рыбакиной, а та в свою очередь смогла превозмочь себя и выиграть эту партию со счетом 6:4 и в итоге пройти в следующий круг. Матч, между прочим, продлился целых 2 часа и 40 минут. Наша звезда 13 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала три брейк-пойнта из восьми заработанных.

Отметим, что Рыбакина в этом матче повторила уникальное мировое достижение. Она стала третьей за последние 10 лет из тех, кто пять раз выходил в четвертьфинал турнира WTA в первые два месяца сезона. Ранее это удавалось лишь испанкам Карле Суарес-Наварро (2015 год) и Гарбинье Мугурусе (2020 год).

В 1⁄4 финала Елена встре­тится с итальянской теннисисткой Ясмине Паолини, которая сейчас занимает в рейтинге WTA (Женской теннисной ассоциации) высокое 26-е место. Кстати, в третьем круге Ясмине обыграла 11-й номер рейтинга WTA гречанку Марию Саккари.

– Я рада, что победила, но физически немного страдаю, не знаю, как мне удастся восстановиться. Никто не ожидал, что я проведу так много матчей в этом году, и в последние две недели особенно. Я не машина, которая может работать безостановочно. Мне нужен отдых. Хочется выиграть здесь, конечно, но надо быть реа­листом. Мне все сложнее, – сказала Рыбакина, пожаловавшись на физическую усталость.

Также вчера на турнире АТР 250 в Дохе (Катар) сыграл первая ракетка Казахстана и 21-й номер мирового рейтинга Александр Бублик. Соперником нашего соотечественника стал венгерский теннисист Мартон Фучович, который занимает 86-е место в рейтинге ATP (Ассоциации теннисистов-профессионалов). Причем если казахстанец лишь стартовал на турнире со второго круга, то Фучович в первом прошел испанца Роберто Баутиста-Агута, обыграв его со счетом 6:1, 6:3.

И здесь нашему теннисисту пришлось очень нелегко. Первый сет оказался за венгром, который выиграл эту партию со счетом 6:2. Благо Александр потом все же нашел свою игру и далее смог сокрушить своего соперника со счетом 6:3, 6:4. Матч продолжался два часа и восемь минут.

В 1⁄4 финала Бублик сыграет с победителем пары Уго Гренье (Франция) – Алексей Попырин (Австралия). Для этих теннисистов это уже шестая встреча в истории. Александр выиграл четыре последних матча и ведет в личном противостоянии со счетом 5:1.

Между тем в далеком от Персидского залива регионе – в Казахстане, в Астане, – прошли курсы для тренеров. Федерация тенниса Казахстана при поддержке Международной теннисной федерации (ITF) и МОК⁄Олимпийская солидарность (ОС) провела в нашей столице международный тренерский курс «KTF⁄ITF⁄OS Coaching Advanced Players Course – Тренер по работе с продвинутыми игроками». Благодаря гранту, выделенному Международным олимпийским комитетом через программу ОС, участие в этом курсе получили 18 тренеров.

Важно отметить, что ФТК получила признание от ITF за свою работу в образовании, что позволило провести курсы такого высокого уровня – 80 часов очного и восемь часов онлайн-обучения.

Наставниками были Ирина Чичмарова (Беларусь) и Александр Юргенс (Эстония). В ходе курсов участники получили знания и навыки, необходимые для обучения теннису продвинутых игроков. Это обширный круг тем: биомеханика и техника, тактика, методика преподавания, физическая подготовка и психология.