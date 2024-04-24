На месте неудобий заложили сад

Четыре десятка лет назад на каменистом склоне в предгорьях Алатау росли только дикие колючие кустарники.Сегодня на месте прежних неудобий плодоносят хорошо ухоженные яблоневые сады, принадлежащие крестьянскому хозяйству «Жемис».

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На участке в 50 гектаров, огороженном каменным забором, высажено 50 тысяч деревьев, 15 сортов яблонь, которые начинают плодоносить в середине лета. Завершается сбор плодов в сентябре.

Как известно, области Алматинская и Жетысу считаются мировым центром яблоневого садоводства, а дикорастущая яблоня Сиверса является прародительницей всех яблок.

В прошлом году, встречаясь с жителями Алматинской области, Президент Казахстана­ Касым-Жомарт Токаев заявил: «Алматинские яблоки могут по праву стать узнавае­мым во всем мире нацио­нальным брендом. Регион, помимо яблок, славится и другими садовыми и плодовыми культурами. Если правильно развивать это направление, область не только сможет обеспечивать весь Казахстан, но и станет видным яблочным экспортером».

С этими словами Президента солидарен глава крестьянского хозяйства «Жемис», владелец яблоневого сада Арманжан Жамиев.

– Сам я родился и вырос в этих местах, – рассказал Арманжан Желилович, – сельским хозяйством занимался мой отец, и я, получив диплом инженера, остался работать на своей земле. Нашему хозяйству уже больше 30 лет. В 1989 году мы были одними из первых крестьянских хозяйств, которые тогда образовались. На нашем наделе все сплошь было усеяно камнями, даже домашней скотине здесь было непросто передвигаться, не говоря уже о сельхозтехнике. Вначале собирались заниматься животноводством, завели коров, убрали с арендуемого участка камни, стали выращивать корма для скота.

А несколько лет спустя обратили внимание на то, что плодородие участка от постоянного внесения навоза – главного органического удобрения, значительно улучшилось. Тогда и пришла идея заложить здесь сад. Благо, наши предгорья – родина яблок. Микроклимат здесь для них очень хороший, есть вода для полива... А остальное зависит только от желания хорошо трудиться, используя достижения науки. Все вместе эти факторы дают возможность получать гарантированные урожаи даже не в самые благоприятные годы.

Вот и среди 15 культивируемых в «Жемисе» сортов яблонь предпочтение отдается популярным в народе сортам «апорт» и «лимонка», есть в хозяйстве и сливы, но под ними площадь небольшая.

При обработке сада используются экологически чистые биопрепараты и удобрения, позволяющие восполнять дефицит питательных веществ в почве, в результате яблони из года в год дают стабильный, качественный урожай.

Правда, камни еще долгое время нет-нет, да и обнаруживали свое наличие на участке, во всяком случае, как вспоминает Арманжан Жамиев, первые посадки яблонь приходилось размещать между камнями.

Теперь же об их былом присутствии напоминает разве что мощная, высотой около трех метров, каменная стена, отделяющая садовые посадки от холодных потоков горного воздуха, опускающегося с предгорий в долину.

Частые зимние оттепели, когда днем температура воздуха до плюс десяти, а ночью уходит в минус, наносит плодовым деревьям вред, кора на стволах после таких перепадов лопается. Поздние весенние заморозки в этих местах также негативно влияют на плодовые культуры, поэтому далеко не всякий высокоурожайный сорт яблонь, завезенных из других стран, здесь приживается.

Учитывая этот природный фактор, многие садоводы, делают ставку на местные сорта, адаптированные к контрастным климатическим условиям предгорий Джунгарского Алатау.

Основная работа в садах приходится на теплый период, идет борьба с вредителями и проявлением болезней, обработка почвы. Сбор, продажа и закладка на хранение урожая. Но и в остальное время года сад так же требует к себе внимания.

После сбора урожая, с 15 ноября и по март, до начала сокодвижения, в саду идет обрезка. Ее делают обученные специалисты, поскольку от профессионализма зависит успех будущего урожая. Самая активная работа в саду ведется в период сбора яблок, когда в нем одновременно трудятся до 150 человек.

По словам Арманжана, полученное им образование инженера-механика стало подспорьем в ведении дел в крестьянском хозяйстве. К примеру, многие из профессиональных садоводов не смог­ли устоять перед вызовами рыночных реформ и ушли из профессии. К счастью, сейчас ранее заброшенные сады пытаются реанимировать, закладывают новые участки, но до полного яблочного изобилия пока далеко. При этом государство на сегодняшний день по мере сил помогает фермерам, субсидируя 50% средств по закупаемым биологическим и другим препаратам.

Как заявил глава КХ «Жемис», планомерное развитие садоводства сдерживается слабым кредитованием, а казахстанским садоводам не хочется стоять на месте, они должны двигаться дальше. Вот и в «Жемисе» сейчас есть холодильники на 300 тонн, но сейчас здесь «тысячник» ставят. Можно было бы и не один, да средств не хватает, потому что это большие разовые вложения. Этот холодильник может себя окупить в местных условиях в течение 10–15 лет, поэтому нужны «длинные» кредиты с низкой процентной ставкой. А торговые сети, которые готовы брать на продажу свежие яблоки, вкладываться в эту сферу не спешат.

Алатауские садоводы только бы радовались, если бы супермаркеты покупали у местного производителя. Но пока торговля выдвигает такие требования, которые фермерам не всегда выгодны. А должны быть созданы условия, чтобы каждая сторона сотрудничала в этой сфере с прибылью.

Садоводам нужно в первую очередь хранилище современное поставить. У них есть холодильник, но он далеко не новый. На его приобретение нужно кредитование, вот садоводы и ждут помощи от государства. А им говорят: да, берите кредиты под 6%, берите. Но при этом просят имущественный залог, а его нет. Во всяком случае, земли сельскохозяйственного назначения многие банки в залог не берут, не хотят даже связываться...

Прошлый год из-за поздних заморозков по яблокам в регио­не был неурожайным. Но в «Жемисе» получили урожай 30% от возможного, что для хозяйства, в общем, неплохо. В окрестных садах и такого не было.

На стабильный по урожаям уровень в этом хозяйстве вышли лет 20 назад. Во многом благодаря совместной работе с учеными, которые апробируют достижения науки в хозяйстве. Избежать угроз остаться без урожая помогают передовые технологии по уходу за плодовыми деревьями, наличие различных по срокам созревания сортов и безусловное соблюдение агротехнических требований.

На сегодняшний день лаборатории определяют, чего не хватает для оптимального роста яблок. И этот недостаток оперативно восполняется внесением необходимых веществ и препаратов с помощью беспилотников, которые обеспечивают точечную обработку. Как человеку для здоровья нужны все витамины, так и яблоне, чтобы она не отдыхала и могла постоянно работать на урожай.

Как итог такого плодотворного сотрудничества с наукой, хозяйство экономически стабильное, но средств на большие вложения в развитие не хватает. А планов у «Жемиса» немало, по словам Арманжана, хотелось бы дальше развиваться, холодильники достроить, поставить линию по розливу соков, наладить выпуск джемов и другого ассортимента плодовой продукции из экологически чистых фруктов.