На мировом армейском ринге

Среди участников – опытные мастера кожаной перчатки из таких боксерских держав, как Россия, Франция, Италия, Бразилия, и многих других государств. Боевой состав выставили хозяева турнира, всегда успешно выступающие на всемирных армейских смотрах. Со словами приветствия к собравшимся в спорткомплексе «Достык» обратились заместитель министра обороны РК генерал-майор Талгат Мухтаров и гости из Всемирного совета армейского спорта (CISM).

Среди почетных гостей – легенды казахстанского ринга и те, кто нынче продолжает славные традиции отечественного бокса. Зрители тепло приветствовали Жандоса Кукумова, Галиба Джафарова, Серика Сапиева, Биржана Жакыпова, опытнейших тренеров и арбитров.

В вечерней программе первого дня соревнований болельщики увидели в настоя­щем деле двух представителей Казахстана. Первым из них на ринг вышел заслуженный мастер спорта, бронзовый призер чемпионата мира 2013 года в Алматы Кайрат Ералиев (весовая категория до 56 кг). Его соперник – боксер из Грузии Торнике Тотладзе – избрал защитный вариант ведения боя, надежно, как ему казалось, укрывшись за перчатками. Коренастый, низко держащий голову, он походил на крепыша – упертого, непробиваемого, надеющегося, если повезет, только дать сдачу. Но, как известно, сдача – это всего лишь часть от заявленной платы, на нее серьезной покупки не сделаешь...

Вот и Тотладзе досталось от техничного, работавшего сериями, бившего между перчаток и по корпусу Ералиева. Кайрат доминировал все три раунда и заслуженно победил. А через несколько боев почин Ералиева поддержал мастер спорта Арман Рыс­бек (81 кг), взявший верх в поединке против Янга Ни (Республика Корея).

Помимо Ералиева и Рыс­бека, Вооруженные силы Казахстана на армейском чемпионате мира представляют мастера спорта Олжас Саттибаев (52 кг), Бекман Сойлыбаев (60 кг), Ердос Саркулов (64 кг), Сагадат Рахманкулов (69 кг), Бобиржан Моминов (75 кг), Аскар Абдуллаев (91 кг) и Камшыбек Кункабаев (свыше 91 кг). Турнир продлится до 3 июня.

Юрий ЛИФИНЦЕВ