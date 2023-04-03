Об этом на брифинге в СЦК проинформировал председатель Комитета труда и социальной защиты МТСЗН, главный государственный инс­пектор труда Казахстана Толеген Оспанкулов.

В начале своего выступления он отметил, что одним из основных направлений защиты трудовых прав граждан является обеспечение оплаты труда работников, соответствующей их квалификации и трудовым договорам.

– Особую озабоченность вызывают вопросы задолженности по заработной плате, – сказал он. – По состоянию на 24 марта на 73 предприя­тиях республики имелась задолженность по зарплате на сумму 1,4 миллиарда тенге перед более чем тремя тысячами работников. Наибольшая задолженность наблюдается в Мангистауской области – 242 миллиона тенге, Алматы – 235 миллионов, области Абай – 140 миллионов тенге.

С начала года при содействии местных органов инспекции труда выплачено около 1,3 млрд тенге задолженности по зарплате, тем самым защищены права 8,1 тыс. работников. Вместе с тем в 2022-м выявлено 1 150 нарушений на 64 предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу (ИРС) в количестве более 30 человек.

Для устранения указанных нарушений внесено 66 представлений, к административной ответственности привлечено 263 должностных лица, наложены штрафы на общую сумму 64,3 млн тенге, акиматами отозвано 390 разрешений.

На особом контроле находятся и вопросы соблюдения трудового законодательства. По данным на 1 марта, государственными инспекторами труда проведено 924 проверки, в ходе которых выявлено 1 005 нарушений.

– На портале трудовых ресурсов hr.enbek.kz с 1 декабря 2021 года действует функционал «Онлайн трудовой консультант», который предусматривает прохождение работодателем самопроверки соблюдения требований трудового законодательства, – отметил Толеген Оспанкулов. – Работодатель может обратиться к данному сервису, который поможет ему самостоятельно провести проверку. В случае выявления нарушений будут предложены меры для их устранения. На сегодня самопроверку прошли 19 930 человек.

В завершение представитель ведомства подчеркнул, что в Казахстане наблюдается снижение производственных травм. Так, за последние пять лет благодаря принятым мерам количество пострадавших уменьшилось на 6,5%, а число погибших – на 8,4%.