На перекрестке интересов

Политика
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Ернар Кушалиев, аналитик Казахстанского института общественного развития

Казахстан готов занять место в числе «средних держав» и играть серьезную роль на арене нового многополярного мира.

В свете последних глобальных событий многополярный порядок мироустройства может стать альтернативой устаревшей модели доминирования одной или нескольких сверхдержав.

В мире, где сложилось несколько полюсов силы, нет единой державы или коалиции, которая бы обладала абсолютным гос­подством. С появлением новых региональных держав и изменением глобальной динамики идея многополярного мира становится наиболее значимой. Эти аспекты создают основу для новой парадигмы глобальной безопасности.

И здесь важную роль могут сыграть средние державы, их еще называют middle power, такие как Канада, Австралия, Индонезия, Бразилия, Южная Корея и – потенциально – Казахстан. Они часто служат «мостами» между сверхдержавами и малыми державами. Дипломатический вес, экономическая мощь и стратегическое положение делают эти государства важными игроками на международной арене. Они также могут исполнять роль медиаторов в конфликтах и привносить инновационные идеи в глобальный диалог.

Ярким примером в поддержку стратегического значения потенциальных средних держав выступает наша страна. Регион Центральной Азии благодаря своему геополитическому положению и экономическим ресурсам выступает в качестве «моста» между Россией и Китаем. На этой арене дипломатический вес и потенциал Казахстана приобретают особое значение.

Центральная Азия стоит на перекрестке интересов этих двух мировых гигантов. При этом Россия и Китай сейчас сталкиваются со сложным выбором: конкурировать за ресурсы и влияние или сотрудничать ради общего блага.

Стороны «треугольника»

Предлагаю проанализировать ситуацию в этом страновом «треугольнике».

Китай не желает рисковать отношениями с Западом из-за России. Контакты между КНР и США, несмотря на напряженность, имеют гигантскую экономичес­кую составляющую. Поэтому Пекину выгодно поддерживать отношения с Москвой, но не в ущерб своим интересам в отношениях с Западом.

Россия и Китай имеют исторические связи и понимают стратегическую важность сотрудничества. Обе страны признают необходимость устойчивого и безопасного развития Центральной Азии и стремятся не допус­тить дестабилизации в регионе.

В то же время Россия традиционно рассматривала Центральную Азию как часть своего «ближнего зарубежья» с историческими, культурными и экономическими взаимоотношениями. А для Китая ЦА имеет ключевое значение в рамках инициативы «Один пояс – один путь», которая призвана обеспечить КНР экономическими возможностями и новыми рынками сбыта через создание транспорт­но-логистических коридоров.

Ко всему прочему, Центральная Азия для КНР имеет высокую значимость с точки зрения обеспечения энергетической и приграничной безопасности, а также в виде евразийского транс­граничного транзитного моста.

Для Казахстана сотрудничест­во с Китаем играет стратегичес­кую роль. На уровне регионов эта роль принадлежит провинции Цзянсу, где в порту Лянь­юньган в 2014 году построен казах­станско-китайский логистический терминал. Из-за санкций, наложенных на Россию, Китай пересматривает транзит Казахстан – Россия – Европа в южном направлении – через Турцию.

Другой важный вопрос – обеспечение безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района от трех классических «зол» – экстремизма, терроризма и сепаратизма. Китай на протяжении долгого времени выстраивает добрососедские отношения со странами Центральной Азии, и ШОС на данный момент является отличной площадкой для этого. Кстати, свой первый визит после коронавирусного локдауна Председатель КНР совершил именно в Казахстан.

Оценивая выгоды

Страны Центральной Азии понимают свою роль в этом тандеме интересов и стремятся использовать сложившееся положение для получения максимальных преимуществ.

Будь то экономическое сотрудничество, инвестиции или поддержка в решении региональных проблем, Центральная Азия применяет свое стратегическое положение, чтобы выстраивать отношения с обеими сторонами. Нашим странам нужно балансировать между интересами великих держав, сохраняя при этом суверенность и обеспечивая развитие.

Вот для чего требуется углубление региональной интеграции и формирование общего подхода к внешним вызовам. И это может стать ключевым фактором для усиления роли Центральной Азии на международной арене. Объединенный регион с четко определенными интересами и позицией окажется способным более эффективно взаимодействовать с великими державами и отстаивать свои интересы.

Страны часто объединяются для продвижения совместных интересов и ценностей, обеспечивая стабильность и порядок в своих регионах. Казахстан становится ключевым игроком в регионе. Занимая уникальное географическое положение между Европой и Азией и обладая значительными природными и энергетическими ресурсами, он может стать важным медиатором и стабилизатором в Цент­ральной Азии.

Экономический потенциал и стремление к модернизации Казахстана могут послужить примером для других стран региона. Наша страна активно участвует в различных региональных и международных инициативах, таких как ШОС и СВМДА, что подчеркивает ее роль как государства, способного соединять разные культуры и экономичес­кие интересы.

В этих условиях наша страна готова служить связующим звеном между интересами России и Китая. Возможность Казахстана действовать в качестве медиатора в регионе не только поможет урегулировать возможные конфликты, но и поспособствует формированию общей платформы для сотрудничества. При этом экономическая стабильность и дипломатический потенциал РК готовы стать опорой для усиления регионального сотрудничества.

Ресурсы как аргумент

Имея огромные запасы природных и энергетических ресурсов, включая уран, нефть, газ, уголь и цветные металлы, Казахстан обладает потенциалом центра экономической и энергетической активности в Центральной Азии. Эти ресурсы не только обеспечивают стране собственную энергетическую безопасность, но и делают ее ключевым игроком на мировом энергетическом рынке.

Энергетические ресурсы, особенно нефть и газ, создавая привлекательную почву для крупных транснациональных корпораций и бизнес-структур, уже привлекли многие международные инвестиции. С учетом своего географического положения и соседства с крупнейшими энергетическими потребителями Южной Азии и Китая республика может играть роль энергетического хаба, обеспечивая стабильные и надежные поставки углеводородов, а также привлекая инвестиции в развитие собственной энергетической инфраструктуры.

Место на перекрестке Шелкового пути обеспечивает страну идеальными условиями для развития транспортно-логис­тических маршрутов, что в перспективе может стимулировать торговлю.

Диверсификация экономики, активная интеграция в международные экономические структуры и привлекательная инвестиционная политика помогут превратить Казахстан в важный финансовый и торговый центр, способный укреплять экономические связи с самыми разными странами и регионами.

Развиваясь как экономический узел, Казахстан может стать платформой для инноваций и технологического сотрудничест­ва в регионе, привлекая технологические стартапы и исследовательские центры. С учетом глобального тренда на «зеленую» экономику Казахстан также имеет потенциал на лидерство в области возобновляемой энергии и экологически устойчивых технологий.

Уникальное географическое расположение на перекрестке между Европой и Азией делает Казахстан не просто объектом интереса мировых держав, но и активным участником многих экономических и политических инициатив.

В политическом плане Казахстан стремится к конструктивному диалогу со всеми своими соседями. В этом контексте страна может выступать в роли медиатора в спорах и конфликтах, а также стать инициатором новых форм сотрудничества, направленных на укрепление мирных отношений и развитие экономической интеграции между государствами региона.

#политика

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