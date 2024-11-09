На первом плане – образ человека

Литературные юбилеи – хорошая возможность вспомнить выдающихся поэтов и писателей. И ею всегда стремятся воспользоваться библиотекари, погружая читателей в огромный творческий мир, помогая им по-новому взглянуть на многогранную личность литераторов.

В сельских библиотеках райо­на Биржан-сал прошли литературные встречи с читателями, посвященные 130-летию Беимбета Майлина, а в селе Тасшалкар состоялся тематический час для школьников «Арыстардың ақыры».

Сотрудники библиотеки задались целью расширить знания школьников об одном из выдающихся представителей казахской литературы ХХ века. Ребята ознакомились с жизненным и творческим путем Беимбета Майлина, узнали, как его произведения помогают понять историю и традиции казахского народа.

«Реализм и профессионализм в нашей прозе в подлинном смысле этих слов более чем с кем-либо другим связаны с именем Майлина. Это он был нашим первым прозаиком-художником – и как непревзойденный рассказчик, и как мастер крупной формы в прозе», – так отзывался Габит Мусрепов о писателе.

В тот же день в библиотеке села Мамай на литературный час «Алып тұлғаның әдеби мұрасы» собрались юные и взрослые читатели, чтобы поговорить о вкладе писателя Беимбета Майлина в казахскую литературу и культуру. Ведь Би-аға, как его называли, – автор множества произведений, которые раскрывают жизнь и быт народа, его культурные и моральные ценности.

Рассказы Беимбета Майлина, описывающие типичного сельского жителя, с удовольствием читаются и сегодня.

– Как говорили на встрече читатели, очень привлекает присущая его творчеству прос­тота, – отметила методист районной централизованной библиотечной системы Гайша Айтжанова. – На первый план у Майлина всегда выходит образ человека, который может быть и добродетельным, и не очень.

В ходе литературного часа сельчане читали отрывки из произведений Беимбета Майлина «Шұғаның белгісі», «Раушан – коммунист», романа «Азамат Азаматыч». Затем обсуждали прочитанное, делились мнения­ми о значении творчества выдающегося писателя в плане формирования национальной идентичности, воспитания молодежи.