Мероприятие организовано Национальным центром рукописей и редких книг с участием экспертов Международной тюркской академии, ЕНУ им. Л. Н. Гумилева, имамов мечети «Әзірет Сұлтан», учеников средней школы-лицея № 92 им. Акжана аль-Машани.

Цель встречи – пропаганда культурного наследия тюркского мыслителя, общественного и государственного деятеля Юсуфа Баласагуни. Философ призывал людей приносить пользу общест­ву, учиться гуманности, придерживаться принципов морали и человеколюбия. К примеру, основная идея его произведения «Кутадгу Билиг» основывается на необходимости сочетания справедливости и богатства, счастья и удачи, разума и мудрости, сдержанности и удовлетворения. «Кутадгу Билиг» на древнетюркском языке означает знание о том, как сделать человека счастливым и как справедливо управлять государством. Эти постулаты средневекового ученого не утратили своей ценности и в наши дни.

В рамках семинара обсуждались вопросы, связанные с этико-дидактической направленностью его произведения «Кутадгу Билиг», особенностями текста, представленными в жанре маснави в древнетюркских рукописях, а также опытом перевода и введением в научный оборот других уникальных источников.

– Президент Касым-Жомарт Токаев на четвертом заседании Национального курултая определил несколько стратегически важных задач для нашей страны. В частности, был рассмотрен вопрос о включении нашего документального наследия в список ЮНЕСКО «Память мира», популяризации богатого культурного наследия нашего народа, – отметил директор центра Жандос Болдыков.

Учение Баласагуни несет в себе силу, способную противостоять искажениям, заблуждениям и вызовам современности, считает имам мечети «Әзірет Сұлтан» Абдулахад Сманов.

– Изучение любого текста невозможно без осмысления его источников. К сожалению, при анализе «Кутадгу Билиг» мы редко обращаем внимание на то, откуда автор черпал свои знания, какими учениями и школами он вдохновлялся. А между тем именно это понимание – ключ к раскрытию глубинного смысла произведения. Сравним, к примеру, «Кутадгу Билиг» и «Мукаддима» Ибн Халдуна – труд, написанный почти через три века после Баласагуни. Несмотря на философское и тематическое родство, «Мукаддима» получила широкое признание в западном научном сообществе, тогда как «Кутадгу Билиг» нет. Это, безус­ловно, связано с тем, насколько тщательно были исследованы и раскрыты его источники. В случае с Юсуфом Баласагуни мы, к сожалению, пока отстаем, – считает священнослужитель.

Участники семинара ознакомились с факсимильной копией произведения «Кутадгу Билиг», хранящейся в Национальном центре рукописей и редких книг, а также с другими ценными письменными памятниками Караханидского периода.