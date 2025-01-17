На сколько вырос объем строительных работ в Казахстане за 2024 год

Общая площадь новых объектов за год превысила 22 тыс. кв м

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В январе-декабре 2024 года объем строительных работ в Казахстане увеличился на 13,1%, достигнув 8 882,4 млрд тенге, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Qazstat

От общего объема строительных работ по республике выполнено:

- частными организациями – 92,6%,

- иностранными организациями – 7,1%,

- государственными организациями – 0,3%.

Отмечается, что рост объема строительных работ в январе-декабре 2024 года по сравнению с 2023 годом был обусловлен активным строительством и ремонтом жилых зданий, которые увеличились на 14,5%, а также сооружений, объем работ по которым вырос на 14,3%.

Общая площадь введенных в эксплуатацию новых объектов за вышеназванный период составила 22438 тыс. кв. м.

Накануне премьер-министр Олжас Бектенов провел совещание по вопросам дальнейшего развития жилищного строительства и повышения доступности жилья.