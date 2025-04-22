Проблема была озвучена на очередном заседании Совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции РПП «Атамекен».

Согласно данным Ассоциации частных организаций образования Западно-Казахстанской области, ежемесячно для финансового обеспечения государственного образовательного заказа (ГОЗ) в частных организациях среднего образования региона на 2024⁄2025 учебный год необходимо не менее 150 млн тенге. Однако, по информации АО «Финансовый центр» (оператор уполномоченного органа в области образования) Министерства просвещения, в План финансирования МИО на первые два месяца этого года по области заложено всего 100 млн тенге. Причем и эти деньги использованы Финансовым центром для погашения задолженности за прошлый год.

В итоге частные школы региона в первом квартале лишились финансирования по ГОЗ, что повлекло задержку выплат заработной платы педагогам и платежей в бюджет, срыв выплат по кредитам и другие трудности.

– С 1 апреля текущего года затраты на подушевое финансирование частных школ переданы местным бюджетам в рамках трансфертов общего характера на 2026–2028 годы, и на акиматы областей возложена обязанность обеспечить дофинансирование частных школ за счет местных бюджетов по текущему году. Протокольное решение подписано Премьер-министром еще в середине февраля. Но при этом до сих пор договорная основа по финансовым обязательствам между МИО и частными школами отсутствует, – отметил предприниматель, генеральный директор ТОО «Международная гимназия Уральска им. Хисмета Капанова», председатель совета Кайдар Капанов. – Не знаю, как выходят из этой ситуации коллеги, но по своей школе скажу, что за январь – март текущего года мы закрыли задолженность по зарплате, за май не смогу закрыть, родительская плата ограничена, и родители уже провели платежи. До июня ждать нереально. Пойдут возмущения педагогов: конец учебного года, коллектив рассчитывает получить отпускные.

По словам предпринимателя, депутата областного маслихата Бориса Лаврентьева, подобная критическая ситуация сложилась не только в ЗКО:

– Местные уполномоченные органы нашей области не исполнили поручения АО «Финансовый центр», которое в феврале разъяснило областному управлению образования об их ответственности по финансовому обеспечению госзаказа за счет средств местного бюджета. В декабре прошлого года, когда утверждался трехлетний бюджет, было много недопонимания. Но в то время были только разговоры о переводе финансирования на местный бюджет, как таковых нормативных документов в Министерстве просвещения принято не было. Письмо о том, что часть финансирования переходит на местный бюджет, поступило буквально накануне сессии, когда повестка областной бюджетной комиссии была утверждена. Сессия проводится раз в квартал. Ближайшая, по уточнению и корректировке бюджета, пройдет в мае-июне. Выход – в «передвижке» финансов, которые есть на данный момент, чтобы постараться покрыть задолженность перед школами. Но проблема и в том, что казначейство не пропускает платежи. Сейчас в министерстве вносят изменения в приказ, согласно которому управления образования могут передвинуть эти деньги.

Прогнозная потребность по ГОЗ частных школ региона на этот год составляет порядка 1,469 млрд тенге. 2 апреля областное управление образования направило письма в Финансовый центр и частным школам для уточнения контингента. Но четко отработанного взаимо­действия между госорганом и предпринимателями не наблю­дается. Поэтому на следующий учебный год этих расчетов пока нет. А ведь данные нужны, чтобы заложить необходимую сумму в бюджет.

Участники заседания подняли тему «двойных стандартов» касательно подушевого финансирования. Если раньше по нормативам оно не должно было превышать проектную мощность учреждения образования, то сейчас этот пункт убрали для государственных школ. В итоге государственные школы и детские сады финансируются по фактическому контингенту, частные учреждения – по проектной мощности. С учетом того, что все дети имеют равные права, такой подход к трактовке нормативов должны проанализировать надзорные органы, считают члены совета.

Стимулирующим механизмом для предпринимателей при строительстве школ была компенсация инвестиционных затрат, когда в течение восьми лет возвращается 96 МРП на каждого ученика. Она также не выплачена на конец марта текущего года. Все это создает риски для инвесторов, снижает инвестиционную привлекательность сферы образования.

При этом частные образовательные учреждения нельзя рассматривать лишь как бизнес. Благодаря развитию этой сферы за последние годы снижена переполненность государственных школ, детских садов. Сегодня только в Уральске в частных школах обучаются свыше 2 тыс. детей. До снятия вопроса с повестки дня еще далеко. По информации Ассоциации частных организаций образования ЗКО, только в Уральске в 39 школах из 53 отмечается превышение проектной мощнос­ти на 19 111 мест. А это значит, к предпринимателям, готовым работать в этой сфере, нельзя относиться по остаточному принципу. Партнерство власти и бизнеса должно выстраиваться на деле, а не на словах.