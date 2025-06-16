Первыми поддержали проект «Комплексные меры по профилактике лудомании среди молодежи в Казахстане» сотрудники и студенты Жетысуского госуниверситета имени Жансугурова.

Коллаж: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Сообщение по поводу запуска этой инициативы сделали в Талдыкоргане президент общественного фонда «Экологический фонд Казахстана» Айгуль Абдуалиева и начальник отдела молодежной политики НАО «Жетысуский университет им И.Жансугурова» Гусенов Бархудар.

Айгуль Абдуалиева подчеркнула серьезность проблемы игровой зависимости среди молодежи.

«Цель проекта – создание комплексного подхода к профилактике лудомании, это информационные, консультативные и профилактические меры» - сказала она.

Бархудар Гусенов отметил важность вовлечения молодежных лидеров и психологов в создание площадки для обсуждения проблем, связанных с игровой зависимостью.

«И образовательные учреждения играют ключевую роль в формировании здоровых привычек у молодежи и предупреждении лудомании» - подчеркнул Гусейнов.

Были представлены общественности и основные компоненты проекта. В их числе разработка и распространение информационно-просветительских материалов, проведение онлайн и офлайн-тренингов, семинаров и лекций в учебных заведениях, а также запуск линии психологической поддержки и онлайн-консультаций.