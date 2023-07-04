На столичном ринге

В представительном международном турнире мужчины соревновались в тринадцати, а женщины в двенадцати весовых категориях. Всего за медали «Елорда Кубогы» бились более двухсот спортсменов из десяти стран: Казахстана, Узбекистана, Китая, Индии, Монголии, Бахрейна, Таиланда, Японии, Таджикистана, Туркменистана. Нашу команду представляли призеры Олимпийских игр, чемпионы и призеры мира, Азии и других международных соревнований.

Сразу же отметим, что для тренерского штаба казахстанской дружины нынешний турнир стал определяющим для дальнейшей работы в некоторых весах. Показавшие высокий результат боксеры в категориях до 57, 63,5 и 92 кг получат дополнительный шанс при отборе на лицензионные летние Азиатские игры, которые в этом году пройдут в китайском городе Ханьчжоу.

Победителями среди казахстанцев в своих весовых категориях стали Темиртас Жусупов (до 48 кг), Сакен Бибосынов (до 51 кг), Тимур Кабдешев (до 54 кг), Махмуд Сабырхан (до 57 кг), Ертуган Зейнуллинов (до 63,5 кг), Нурканат Райыс (до 75 кг), Токтарбек Танатхан (до 80 кг), Абзал Куттыбеков (до 86 кг) и Сагындык Тогамбай (до 92 кг). В весе до 67 кг не было равных Шамшеру Саидову из Таджикистана, а в трех весовых категориях первенствовали представители узбекской школы бокса: Дильшод Абдумуродов (до 60 кг), Хавасбек Асадуллаев (до 71 кг) и Жахонгир Зокиров (свыше 92 кг).

У женщин победительницами стали казахстанки Алуа Балкибекова (до 48 кг), Назым Кызайбай (до 50 кг), Жайна Шекербекова (до 54 кг), Виктория Графеева (до 57 кг), Римма Волосенко (до 60 кг), Наталья Богданова (до 66 кг), Жасмин Кизатова (до 70 кг) и Елдана Талипова (свыше 81 кг). Еще четыре золотые награды завоевали представительницы Китая Ву Ю (до 52 кг), Янг Ченгу (до 63 кг), Ли Кьян (до 75 кг) и Ванг Лина (до 81 кг).

Лучшим боксером турнира среди мужчин признан Махмуд Сабырхан, а у женщин эту номинацию выиграла Янг Ченгу. Звание лучшего рефери у Ерлана Газизова, лучшего судьи – у Гани Искакова.