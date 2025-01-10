На страже закона и порядка

фото предоставлено пресс-службой Национальной гвардии МВД РК

В день профессионального праздника мы беседуем с заместителем министра внутренних дел – Главнокомандующим Национальной гвардией РК Ансаганом Балтабековым.

– Господин генерал-майор, какие основные этапы прошли войска правопорядка со дня своего образования?

– Становление войск правопорядка независимого Казахстана началось 10 января 1992 года с момента выхода Указа Президента об образовании Внутренних войск. Через полгода, 23 июня, был принят Закон «О внутренних войсках МВД РК».

Это было трудное время, в молодом государстве необходимо было не только заниматься обеспечением безопасности личности, общества и государства, но и решать сложные вопросы оснащения войск и сохранения кадров. Несмотря на это, все служебно-боевые задачи выполнялись. Более того, в это время были приняты под охрану особо важные государственные объекты в Усть-Каменогорске, Курчатове и Степногорске.

В целях обеспечения общественной безопасности государства в начальный период были созданы пять воинских частей оперативного назначения, внесены изменения в систему управления войсками путем перехода на бригадную основу. Этот период известен и тем, что с июля 1993-го по август 1999 года сводная рота Внутренних войск численностью 100 военнослужащих выполняла правительственную задачу на таджикско-афганской границе. Были сформированы специальные части по охране Мангистауского атомного энергетического комплекса, Банк­нотной фабрики Национального банка в Алматы, а также оперативные части в Усть-Каменогорске, Семее и Кокшетау.

Значимым в истории войск стал 1997 год, когда в Петропавловске было открыто Высшее военное училище Внутренних войск. Это был первый шаг в решении кадрового вопроса, мы начали сами себя обеспечивать офицерскими кадрами.

К основным этапам развития войск можно отнести формирование и введение в состав бригад Внутренних войск подразделений специального назначения «Бүркіт», реорганизацию Высшего военного училища в Военный институт, создание в 2010 году факультета Внутренних войск при Национальном университете обороны, перевод в 2013-м бригадной системы управления войсками на регио­нальную и образование региональных командований «Оңтүстік», «Орталық», «Батыс» и «Шығыс».

В 2014 году Внутренние войска преобразованы в Национальную гвардию Республики­ Казахстан, а 10 января 2015 года принят Закон «О Национальной­ гвардии». С этого момента начался новый этап в развитии войск, были созданы дополнительные части в Шымкенте, Кызылорде, Жанаозене, Астане, Усть-Каменогорске,­ осуществлена передислокация авиаэскадрильи­ из Алматы в Астану.

В 2014 году Центр организации служебно-боевой деятельности подразделений специального назначения «Бүркіт» был реорганизован в Центр специальных операций. В 2016-м в составе воинской части 6654 был создан Центр боевой и методической подготовки ПСН МВД, воинская часть 5574 с дислокацией в поселке Жетыген Алматинской области. Сегодня в учебном центре проводится подготовка подразделений специального назначения всех силовых структур и проходят международные учения.

За все эти годы в рамках международного сотрудничества государств – членов ОДКБ Нацгвардия приняла участие в четырех десятках международных учений и тренировок, таких как «Нерушимое братство», «Антитеррор», «Кобальт», «Единство», «Красный бархан», «Взаимодействие», «Скала», что значительно повысило боевую готовность войск. Как результат – успешное выполнение Нацио­нальной гвардией боевых задач в январских событиях 2022 года.

Сегодня в академии идет обучение по восьми специальностям бакалавриата и одной специальности магистратуры. Всего подготовлено более четырех тысяч офицеров, из них 49 окончили учебу с золотой медалью, 283 получили дипломы с отличием. В соответствии с международными договорами в академии подготовлены 162 офицера для Кыргызской Республики и Республики Таджикистан.

В Национальном университете обороны подготовлены 328 офицеров с академическим образованием, а в высших военных учебных заведениях Российской Федерации – 272. С 2002 года на факультете послевузовского и дополнительного образования академии повысили свою квалификацию более трех тысяч военнослужащих Нацгвардии и свыше 250 сотрудников силовых структур.

В настоящее время Национальная гвардия обеспечивает общественную безопас­ность и правопорядок в 21 городе страны с выделением на боевую службу более пяти тысяч военнослужащих. Совместно с Комитетом уголовно-исполнительной системы осуществляется охрана и надзор в 39 учреждениях. Мы обеспечиваем конвоирование по 32 железнодорожным и автомобильным маршрутам, судопроизводство в 29 судебных учреждениях, охра­ну и оборону 12 стратегических и трех особо важных государственных объектов. Ежегодно выполняется более шести тысяч задач боевой службы.

За всеми перечисленными мероприятиями стоят многочисленные переговоры, встречи, принятие непростых решений. Но можно с уверенностью сказать, что Национальная гвардия, как и 33 года назад, твердо и уверенно стоит на защите прав и свобод наших граждан, обеспечивает безопасность общества и государства.

– В 2024 году страна пережила небывалое наводнение и масштабные разрушения в результате стихии. Что делается по совершенствованию применения войск в кризисных ситуациях с учетом прошлогоднего опыта?

– Военнослужащие Национальной гвардии вместе со спасателями и полицейскими приняли активное участие в спасении граждан во время весеннего половодья. Для борьбы со стихией была привлечена и авиация войск. Летчики эвакуировали людей из подтопленных районов, доставляли гуманитарные грузы населению в труднодоступных районах. Свыше трех тысяч военнослужащих, более 160 единиц автомобильной и специальной техники, семь единиц авиации привлекались к ликвидации паводков в условиях режима ЧС. Было перевезено более четырех тысяч человек, 600 тонн грузов и 130 тонн гуманитарной помощи, эвакуировано более пяти тысяч граждан и осуществлена переброска личного состава и техники в регионы.

За проявленное мужество и самоотверженность при спасении людей Указом Главы государства ряд сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии награждены государственными наградами. Среди них ефрейтор Нурбол Аскап, награжденный медалью «Жауынгерлік ерлігі үшін» за спасение пожилого мужчины во время прорыва дамбы в Уральске.

Войсками получен практический опыт по переброске сил и средств комбинированным способом и участию в противопаводковых мероприятиях. Нами сделаны соответствующие выводы по организации служебно-боевой деятельности в условиях ЧС природного характера, пересмотрены способы несения боевой службы и переработаны планы применения.

Сейчас планомерно проводится комп­лекс мероприятий по повышению и совершенствованию оперативно-служебной готовности. В целях обеспечения постоянной готовности сил и средств к реагированию на кризисные ситуации пересмотрен расчет наращивания и эшелонирования.

– Расскажите об итогах служебно-боевой деятельности в 2024 году и исполнении поручений Президента по количественному и качественному укреплению Национальной гвардии...

– Мы вступили в завершающий этап дальнейшего обновления Национальной гвардии, начатого в 2022 году. Построена инфраструктура и сформирована авиационная база с численностью свыше пятисот военнослужащих. Авиационный парк пополнился тремя новыми самолетами.

Алматинский оперативный полк реорганизован в бригаду с численностью более двух тысяч единиц, дополнительно в разных регионах страны сформированы девять батальонов оперативного назначения. С 1 января введены еще два батальона – в Туркестане и Жезказгане. В результате увеличено присутствие войск в областных центрах, а также организована служба по охране общественного порядка в центрах вновь сформированных областей.

Для дальнейшего развития инфраструктуры войск и размещения сформированных батальонов республиканской бюджетной комиссией поддержано выделение денежных средств на строительство военных городков в Алматы, Туркестане, Жезказгане и казарм в Уральске, Кызыл­орде и Атырау. Достигнута договоренность с акиматом Мангистауской области о разработке в 2025 году проектно-сметной документации по строительству военного городка бригады оперативного назначения.

В рамках Комплексного плана социально-экономического развития Северо-Казахстанской области продолжается капитальный ремонт и строительство зданий и сооружений Академии Нацио­нальной гвардии. В конце прошлого года мы открыли новую казарму для курсантов. Современное здание оснащено всем необходимым для комфортного размещения личного состава.

Продолжается работа по укрупнению подразделения специального назначения «Бүркіт», которое недавно отметило свое 25-летие. Сформированы новые подраз­деления общей численностью свыше трехсот военнослужащих. Совместно с департаментами полиции в 2024 году ими выполнено 3 800 служебно-боевых задач, принято участие в пресечении деятельности 19 организованных преступных групп и задержании более 800 преступников.

Все служебно-боевые задачи Национальной гвардией в прошлом году выполнены в полном объеме, в том числе подразделениями войск по обеспечению охраны общественного порядка в период проведения более 500 общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий. Выполнено более четырех тысяч задач патрульно-постовой службы, задержано и доставлено в органы внутренних дел порядка 15 тысяч правонарушителей.

Только в прошлом году наши сотрудники приняли участие в 180 совместных учениях и тренировках, например, в международных учениях «Кобальт-2024» в Новосибирске. В сентябре планируется провести данное учение на базе Центра боевой и методической подготовки МВД в Алматинской области.

– В век цифровизации и новых технологий меняется тактика ведения войны, широко применяются беспилотные авиационные системы. Что делается в этом плане в Национальной гвардии?

– Благодаря своим способностям прео­долевать большие расстояния и проводить миссии в режиме реального времени беспилотники стали важным и эффективным средством ведения современной боевой деятельности. С учетом этого в Национальной гвардии утвержден Календарный план перспективного развития беспилотных авиационных систем на 2025–2027 годы. Для его реализации в профильном учебном заведении введен цикл БПЛА, а в столичной и учебной бригадах – соответствующие должности по обучению и применению беспилотных летательных аппаратов. В Академии Нацгвардии в новом учебном году мы приступили к изучению дисциплины, касающейся организации эксплуатации беспилотных летательных аппаратов. В перспективе в каждой воинской части будем вводить подразделения БПЛА.

В рамках международного сотрудничества военнослужащие подразделений специального назначения прошли обучение по девяти курсам повышения квалификации в Китае, России, Турции и Египте, в том числе на курсах подготовки операторов БПЛА. Особое внимание уделяется обеспечению информационной безопасности пунктов управления и обмена информацией. Завершена работа по шифрованию каналов связи войск специальным оборудованием отечественного производства. Ведется работа по закрытию каналов связи отдельно дислоцированных подразделений.

Для повышения эффективности и надежности работы органов управления при кризисных ситуациях проведена модернизация системы поддержки принятия решения командиром АКСУ и внедрены электронно-цифровые подписи должностных лиц. Совместно с департаментом информатизации и связи МВД проведена работа по организации канала связи для передачи видеопотока камер наблюдения от ЦОУ департаментов полиции до пунк­тов управлений регио­нальных командований и воинских частей. Разработанные мобильные сервисы «Единое информационное пространство», «Мониторинг подвижных объектов» и «Информационные сообщения» повысили качество выполнения повседневных задач боевой службы и применения войск в кризисных ситуациях.

Модернизирована геоинформационная система «Тенгри» с возможностью одновре­менно формировать электронные карты и оформлять графические документы на пунктах управления. Применение цифровых технологий при возникновении кризисных ситуаций позволило значительно повысить оперативность войск и сократить время на принятие решения.

– Что можете сказать об условиях армейской жизни и защите прав военнослужащих, а также мерах по повышению престижа воинской службы?

– Национальная гвардия является основной­ силовой составляющей правоохранительных органов и играет важную роль в системе общественной безопасности. Благодаря поддержке Президента и Правительства принимаются все необходимые меры для создания условий, обеспечивающих эффективное выполнение задач.

В то же время общество справедливо требует от нас повышения уровня безопас­ности и защиты прав военнослужащих. Об этом Глава государства говорил в своем прошлогоднем Послании: «Соблюдение законности и порядка в армии – первостепенная задача. Молодежь идет в армию, чтобы исполнить свой долг перед Родиной. Для того чтобы молодые солдаты могли беспрепятственно выполнять свои обязанности, в армии должна быть железная дисциплина».

Родители доверили государству, нам своих сыновей, и мы отвечаем за их здоровье и безопасность. Солдаты – наши сыновья. Наша задача создать им все условия для полноценного прохождения службы и вернуть их в семьи живыми и невредимыми. Поэтому вопросы здоровья, питания, безопасного прохождения службы военнослужащими находятся на моем личном контроле. Каждый командир, вплоть до командующего, обязан нести прямую ответственность за безопас­ность, жизнь и здоровье подчиненных солдат, за дисциплину в части, а также за любые негативные инциденты.

Национальная гвардия открыта обществу. Об условиях прохождения службы с первого дня родителям рассказывают непосредственные их командиры, организовываются дни открытых дверей, при нарушении их прав всегда можно обратиться через социальные сети, телефоны доверия, официальный сайт Нацгвардии. Особое внимание уделяем исполнению договорных обязательств поставщиками услуг питания. Командованием войск организованы внезапные проверки, эти вопросы также находятся на контроле Комитета солдатских матерей.

С другой стороны, необходимо совмест­но с государственными органами разработать программу по воспитанию у молодого поколения чувства патриотизма и использовать те средства, которые привычны молодежи. Одним из важных средств коммуникации являются социальные сети, через которые мы должны донести до молодого поколения информационные материалы, ролики, повышающие престиж воинской службы, рассказывающие о достоинствах службы в казахстанской армии, пробуждающие в их душах любовь к своей Родине.

Государством реализуется комплекс мер по повышению престижа службы. Это предоставление отсрочки платежей (кредитов) по договору банковского займа на период прохождения срочной воинской службы, у отслуживших появилась возможность получать образовательный грант со стипендией. С момента реализации данного проекта более 2,5 тысячи военнослужащих срочной службы Национальной гвардии получили образовательные сертификаты.

– Какие мероприятия предусмот­рены в войсках по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне?

– Безусловно, наша страна будет отмечать 80-летие Победы, об этом еще в мае прошлого года на церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов сказал Глава государства, отметив, что этот праздник олицетворяет стойкость и мужество нашего народа в годы войны. А недавно в своем интервью газете «Ana tіlі» Президент анонсировал проведение военного парада в Астане.

В войсках утвержден Комплексный план по празднованию 80-летия Победы. Большая работа проводится по увековечению имен героев. Сейчас нами инициируется перед республиканской ономастической комиссией Министерства культуры и информации РК присвоение трем воинским частям имен легендарных сынов казахского народа – Халық Қаһарманы Касыма Кайсенова, Героя Советского Союза панфиловца Мусабека Сенгирбаева, а также имени 17 воинов, геройски погибших на таджикско-афганской границе седьмого апреля 1995 года. Мы всегда должны помнить и чтить наших фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неимоверных лишений приближали Победу.