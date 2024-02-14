На урок – без опозданий

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Галина Вологодская

В Восточном Казахстане сельским и окраинным районам Усть-Каменогорска передали одиннадцать школьных автобусов.

фото предоставлено УО ВКО

Два новых автобуса будут собирать детей из районов с частной застройкой и дачными поселками в усть-каменогорском пригороде Ахмирово. Еще один – на городской окраине с историчес­ким названием Согра. По одному транспортному средству получили Риддер, район Алтай, Курчумский, Катон-Карагайский, Шемонаихинский, а также Глубоковский районы. Еще два автобуса предназначены для сел Уланского района.

Как пояснили в областном управлении образования, техника отвечает всем необходимым требованиям: есть ограничители скорости, ремни безопасности, система кондиционирования. Автобусы также оборудованы пандусами и кнопкой вызова водителя, то есть адаптированы для детей с особыми потребностями. В целях максимальной безопас­ности на кузове нанесены надписи «Дети», «Школьный автобус» плюс светоотражающие ленты.

Всего в регионе действуют 340 школ. До 2025 года в облас­ти за счет разных источников финансирования планируется построить 17 новых школ на 7,1 тыс. мест.

#село #Образование #школа #ВКО #школьные автобусы

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