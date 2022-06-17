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Происшествия
На вымогателей пожаловался полицейский в Караганде

В городе Караганде осудили двух вымогателей, требовавших деньги у сотрудника полиции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции области.

27 октября прошлого года управление собственной безопасности ДП Карагандинской области начало досудебное расследование в отношении двух жителей Караганды по пункту 2 части 2 статьи 194 УК РК «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

Двое карагандинцев 29 и 28 лет вымогали у сотрудника полиции 150 тысяч тенге за нераспространение в социальных сетях видеозаписи о якобы допущенном стражем порядка нарушениях Правил дорожного движения на служебной автомашине.

«Полицейский обратился в управление собственной безопасности ДП области с заявлением о привлечении вышеуказанных лиц к уголовной ответственности. В ходе проведения негласных следственных действий сотрудники УСБ Департамента полиции области задержали подозреваемых. При этом у злоумышленников были изъяты вещественные доказательства их противоправной деятельности», – отметили в пресс-службе ведомства.

10 марта уголовное дело было передано на рассмотрение в Казыбекбийский районный суд Караганды. 24 мая суд вынес приговор, признав вымогателей виновными в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного пунктом 3 части 2 статьи 194 УК РК. Один из них осужден к лишению свободы на срок 3 года 6 месяцев, второй – к ограничению свободы на этот же срок.

 

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