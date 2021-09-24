​На языке мира и согласия

Двухдневный семинар-тренинг в таразском Доме дружбы, организованный Институтом прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК совместно с акиматом области, дал ответы на многие вопросы тех, кто работает непосредственно на местах с населением. Участников встречи проинформировали о том, как избежать споров на национальной почве, что нужно сделать, чтобы бытовая ссора не перерос­ла в межэтнический конфликт, какими словами важно оперировать госслужащему для беседы с агрессивной аудиторией…

– В первую очередь мы рассмот­рели само понятие «конфликт», какие существуют фазы его развития, виды конфликтов, что такое эскалация конфликта, как предотвратить это, какие меры необходимо принять для недопущения обострения ситуации или ее разрешения, – рассказала главный эксперт Института прикладных этнополитических исследований Луиза Узарова.

Плюс к этому участники узнали о медиа- и информационной грамотности, правильной работе с социальными сетями и СМИ, эффективной обработке информации, фактчекинге, языке вражды, ненормативных этнонимах, которые употребляются некоторыми лицами и являются одной из составляющих разжигания межнациональной розни.

– Все это вкупе очень важно знать сотрудникам правоохранительных органов, работающим в сфере межэтнических отношений, ведь они должны уметь грамотно вести себя на публике. К сожалению, многие не владеют даже элементарными базовыми терминами. Это касается носителей как казахского, так и русского языков, – отметила Луиза Узарова.

Как отметил заместитель акима области Даулет Карибек, ситуа­ция в Казахстане, как и во всем мире, быстро меняется, поэтому важно держать руку на пульсе и быть готовыми вести информационную и разъяснительную работу в селах грамотно и эффективно. Ведь незнание или недопонимание каких-либо моментов может вызвать негативную реакцию у населения. Именно по этой причине на семинар-тренинг пригласили в первую очередь сельских госслужащих, работающих непосредственно с людьми на местах.

– К сожалению, сегодня все еще многие жители аулов прак­тически оторваны от того, что происходит в стране. Они редко читают газеты, практически не смотрят телевизор и не пользуются социальными сетями, в связи с этим не знают своих прав, возможностей и госпрограмм, которые направлены на улучшение их жизни, – сказал Даулет Карибек. – По поручению Главы государства с прошлого года в регионе реализуется проект «Мир и согласие», в рамках которого проводится разъяснительная и агитационная работа. Помимо этого, выявляются проблемы на местах по правоохранительному, информационному и предпринимательскому направлениям. К их решению привлекаются соответствующие специалисты.

Проект «Мир и согласие» стал своего рода продолжением работы, начатой местными властями в 2013 году. Изначально он задумывался как культурный. Но затем его содержание изменилось.

– С прошлого года, после печальных событий в Кордайском районе, работа стала строиться больше в этнополитическом ключе, – подчеркнула руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Парида Мамедова. – Мероприятия приобрели социально направленный характер и реализуются для народа и с учетом его мнения. Проводимая специальными группами работа касается также вопросов здравоохранения, образования, социальной поддержки, трудоустройства, льготного кредитования, в целом возможностей улучшения качества жизни… Особый акцент делается на многодетные и малоимущие семьи.

По мнению Париды Мамедовой, сегодня важно поднять компетенцию лиц, работающих с населением, поскольку госслужащий не должен быть кабинетным сотрудником. Он должен ориентированно работать с населением и реализовывать концепцию «слышащего государства», зная чаяния народа не на бумаге, а конкретно реализуя его потребности. При этом важно учитывать ментальность и мировоззрение населения и не забывать о велении времени.

– Компьютеризация вносит свои коррективы в повседневную жизнь, поэтому необходимо уметь вести диалог мира и в цифровом пространстве, – продолжила руководитель Дома дружбы. – Сегодня среди населения стало модным, так сказать, ловить хайп, критиковать существующую власть и выражать протест против чего-либо. При этом не делается никакого анализа и соответствующего вывода. В свою очередь госслужащий в последнее время, к сожалению, оказался сильно уязвим для большинства активных пользователей соцсетей. Хотя он должен умело вести свою работу в любой среде. Порой делается очень много работы со стороны госорганов, но показать и преподнести это они не могут. Думается, настало время менять формат информирования граждан и давать необходимые данные в доступном и понятном для всех виде.

Следует отметить, что прокуратурой региона разработаны и успешно апробированы алгоритм и методические рекомендации по профилактике и предупреждению конфликтов и ликвидации их негативных последствий. Они уже направлены для дальнейшего использования в другие области.

– Для обеспечения постоянного мониторинга рисков возникновения конфликтов по 25 населенным пунктам 7 районов региона, где компактно проживают представители разных этносов, разработаны специальные этнокарты. Нами выявлены проблемные вопросы и очаги социальной напряженности, для разрешения которых утверждены межведомственные планы, – проинформировал главный прокурор области Нургалым Абдиров.

По его словам, проект «Мир и согласие» позволил установить доверительные отношения заинтересованных органов с населением. Сельчанам оказаны консультативные и правовые услуги. Кроме того, в текущем году в 7 районах области проведено 60 мероприятий с охватом более 3 тыс. человек. Повсеместно определены авторитетные граждане, в том числе аксакалы, ветераны, представители общин и диаспор, которые оказывают эффективную помощь для урегулирования конфликтных ситуаций. Все это позволило прогнозировать возможные риски конфликтов на ранней стадии и принимать предупреждающие меры.

По словам директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, несмотря на то, что в Казахстане межэтнических конфликтов нет, как показывает практика, уже давно возникла необходимость обучения навыкам публичной риторики. К тому же бывают спорные ситуации, которые чаще всего основаны на бытовых проблемах, но могут постепенно перейти в другую плоскость, приобретя межнациональный окрас.

– Для разрешения споров, к сожалению, нет единой модели или четкого алгоритма, как действовать. В каждом случае все индивидуально. Специалисты должны сориентироваться на месте самостоятельно. Для этого мы постарались вооружить их всеми необходимыми базовыми знаниями, которые можно применять в зависимости от ситуации. И самое важное – незамедлительно реагировать на любого рода сигналы, – сказала Луиза Узарова.

По ее словам, на протяжении последних 10 лет социальные сети и СМИ имеют огромное влияние на формирование общественного мнения. Через мониторинг и оценку ситуации, а также прогнозирование возможного развития событий необходимо выявлять и предотвращать возникновение конфликтов.

– Ежеквартально нами проводятся онлайн-тренинги, но они неудобны тем, что в них трудно получить обратную связь. Зачастую, находясь на своих мес­тах, в дистанционном формате люди не всегда готовы активно вовлекаться в работу семинара. Поэтому для нас большая радость, когда есть возможность встречаться с людьми лично, поскольку важно, чтобы каждый участник смог получить ответы на интересующие вопросы и вынести для себя максимальную пользу, – подытожила Луиза Узарова.