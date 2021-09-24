​На языке мира и согласия

Двухдневный семинар-тренинг в таразском Доме дружбы, организованный Институтом прикладных этнополитических исследований Министерства информации и общественного развития РК совместно с акиматом области, дал ответы на многие вопросы тех, кто работает непосредственно на местах с населением. Участников встречи проинформировали о том, как избежать споров на национальной почве, что нужно сделать, чтобы бытовая ссора не переросла в межэтнический конфликт, какими словами важно оперировать госслужащему для беседы с агрессивной аудиторией…
– В первую очередь мы рассмотрели само понятие «конфликт», какие существуют фазы его развития, виды конфликтов, что такое эскалация конфликта, как предотвратить это, какие меры необходимо принять для недопущения обострения ситуации или ее разрешения, – рассказала главный эксперт Института прикладных этнополитических исследований Луиза Узарова.
Плюс к этому участники узнали о медиа- и информационной грамотности, правильной работе с социальными сетями и СМИ, эффективной обработке информации, фактчекинге, языке вражды, ненормативных этнонимах, которые употребляются некоторыми лицами и являются одной из составляющих разжигания межнациональной розни.
– Все это вкупе очень важно знать сотрудникам правоохранительных органов, работающим в сфере межэтнических отношений, ведь они должны уметь грамотно вести себя на публике. К сожалению, многие не владеют даже элементарными базовыми терминами. Это касается носителей как казахского, так и русского языков, – отметила Луиза Узарова.
Как отметил заместитель акима области Даулет Карибек, ситуация в Казахстане, как и во всем мире, быстро меняется, поэтому важно держать руку на пульсе и быть готовыми вести информационную и разъяснительную работу в селах грамотно и эффективно. Ведь незнание или недопонимание каких-либо моментов может вызвать негативную реакцию у населения. Именно по этой причине на семинар-тренинг пригласили в первую очередь сельских госслужащих, работающих непосредственно с людьми на местах.
– К сожалению, сегодня все еще многие жители аулов практически оторваны от того, что происходит в стране. Они редко читают газеты, практически не смотрят телевизор и не пользуются социальными сетями, в связи с этим не знают своих прав, возможностей и госпрограмм, которые направлены на улучшение их жизни, – сказал Даулет Карибек. – По поручению Главы государства с прошлого года в регионе реализуется проект «Мир и согласие», в рамках которого проводится разъяснительная и агитационная работа. Помимо этого, выявляются проблемы на местах по правоохранительному, информационному и предпринимательскому направлениям. К их решению привлекаются соответствующие специалисты.
Проект «Мир и согласие» стал своего рода продолжением работы, начатой местными властями в 2013 году. Изначально он задумывался как культурный. Но затем его содержание изменилось.
– С прошлого года, после печальных событий в Кордайском районе, работа стала строиться больше в этнополитическом ключе, – подчеркнула руководитель КГУ «Қоғамдық келісім» Парида Мамедова. – Мероприятия приобрели социально направленный характер и реализуются для народа и с учетом его мнения. Проводимая специальными группами работа касается также вопросов здравоохранения, образования, социальной поддержки, трудоустройства, льготного кредитования, в целом возможностей улучшения качества жизни… Особый акцент делается на многодетные и малоимущие семьи.
По мнению Париды Мамедовой, сегодня важно поднять компетенцию лиц, работающих с населением, поскольку госслужащий не должен быть кабинетным сотрудником. Он должен ориентированно работать с населением и реализовывать концепцию «слышащего государства», зная чаяния народа не на бумаге, а конкретно реализуя его потребности. При этом важно учитывать ментальность и мировоззрение населения и не забывать о велении времени.
– Компьютеризация вносит свои коррективы в повседневную жизнь, поэтому необходимо уметь вести диалог мира и в цифровом пространстве, – продолжила руководитель Дома дружбы. – Сегодня среди населения стало модным, так сказать, ловить хайп, критиковать существующую власть и выражать протест против чего-либо. При этом не делается никакого анализа и соответствующего вывода. В свою очередь госслужащий в последнее время, к сожалению, оказался сильно уязвим для большинства активных пользователей соцсетей. Хотя он должен умело вести свою работу в любой среде. Порой делается очень много работы со стороны госорганов, но показать и преподнести это они не могут. Думается, настало время менять формат информирования граждан и давать необходимые данные в доступном и понятном для всех виде.
Следует отметить, что прокуратурой региона разработаны и успешно апробированы алгоритм и методические рекомендации по профилактике и предупреждению конфликтов и ликвидации их негативных последствий. Они уже направлены для дальнейшего использования в другие области.
– Для обеспечения постоянного мониторинга рисков возникновения конфликтов по 25 населенным пунктам 7 районов региона, где компактно проживают представители разных этносов, разработаны специальные этнокарты. Нами выявлены проблемные вопросы и очаги социальной напряженности, для разрешения которых утверждены межведомственные планы, – проинформировал главный прокурор области Нургалым Абдиров.
По его словам, проект «Мир и согласие» позволил установить доверительные отношения заинтересованных органов с населением. Сельчанам оказаны консультативные и правовые услуги. Кроме того, в текущем году в 7 районах области проведено 60 мероприятий с охватом более 3 тыс. человек. Повсеместно определены авторитетные граждане, в том числе аксакалы, ветераны, представители общин и диаспор, которые оказывают эффективную помощь для урегулирования конфликтных ситуаций. Все это позволило прогнозировать возможные риски конфликтов на ранней стадии и принимать предупреждающие меры.
По словам директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева, несмотря на то, что в Казахстане межэтнических конфликтов нет, как показывает практика, уже давно возникла необходимость обучения навыкам публичной риторики. К тому же бывают спорные ситуации, которые чаще всего основаны на бытовых проблемах, но могут постепенно перейти в другую плоскость, приобретя межнациональный окрас.
– Для разрешения споров, к сожалению, нет единой модели или четкого алгоритма, как действовать. В каждом случае все индивидуально. Специалисты должны сориентироваться на месте самостоятельно. Для этого мы постарались вооружить их всеми необходимыми базовыми знаниями, которые можно применять в зависимости от ситуации. И самое важное – незамедлительно реагировать на любого рода сигналы, – сказала Луиза Узарова.
По ее словам, на протяжении последних 10 лет социальные сети и СМИ имеют огромное влияние на формирование общественного мнения. Через мониторинг и оценку ситуации, а также прогнозирование возможного развития событий необходимо выявлять и предотвращать возникновение конфликтов.
– Ежеквартально нами проводятся онлайн-тренинги, но они неудобны тем, что в них трудно получить обратную связь. Зачастую, находясь на своих местах, в дистанционном формате люди не всегда готовы активно вовлекаться в работу семинара. Поэтому для нас большая радость, когда есть возможность встречаться с людьми лично, поскольку важно, чтобы каждый участник смог получить ответы на интересующие вопросы и вынести для себя максимальную пользу, – подытожила Луиза Узарова.