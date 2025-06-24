Старинное строение расположено примерно в 11-13 км к северо-востоку от села Шахан и в 300-400 метрах к западу от трассы, ведущей к аулу Бостандык, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото Виталия Шуптара

Впервые оно было обследовано в 1894 году историком и востоковедом Василием Бартольдом. Более чем через 40 лет взоры исследователей вновь устремились к средневековому полису. И в 1936 году на место городища была снаряжена Жетысуская экспедиция под руководством востоковеда и археолога Александра Бернштама. В 1983 году эстафету подхватил археологический отряд тогда еще Казахского государственного университета во главе с археологом и педагогом Мадияром Елеуовым, которому удалось снять схематический план, произвести разрезы валов и собрать некоторый подъемный глиняный материал. Спустя короткое время Оххум вновь привлек внимание ученых, тогда интерес к городу проявил археолог Карл Байпаков.

В своей книге «Древние города Казахстана» он отмечал другие ориентиры нахождения Оххума. Археолог указал, что городище расположено в 6 км к юго-западу от усадьбы колхоза им. Чапаева, на правом берегу реки Карабахр, в 1,5 км выше ее впадения в Талас. Это было очень сложное в топографическом отношении сооружение, окруженное двумя рядами стен. Укрепление имеет вид четырехугольной площадки, ориентированной по сторонам света и окруженной оплывшим валом.

Вдоль периметра наружных стен, выступая за линию на 13-15 м, находились 14 башен, включая четыре угловые, высотой до 5 метров. До наших дней дошли лишь оплывшие бугры на их местах.

Внешняя стена отстояла от внутренней на 50-60 м. Длина южной стороны четырехугольника этого сооружения составляла 415 м, северной – 400 м, размеры же с восточного и западного направлений были несколько меньше - 370 и 375 м соответственно.

Внутреннее укрепление имеет вид квадратной (250х250 м) в плане площадки высотой 3-4 метра, окруженной оплывшим валом и ориентированной по сторонам света. Высота вала равнялась 4-4,5 м, ширина внизу достигала 18 м, вверху – 5 м.

Ворота были расположены в середине западной и восточной стен. Они имели сложную систему дополнительных укреплений. Восточный въезд фланкирован четырехугольным редутом, а западный – выносным валом.

Для поверхности внутри городища характерны всхолмления, которые дают представление о плотной застройке, разреженной магистральной улицей, соединявшей восточные и западные ворота, и об отходивших от нее небольших улицах. Вдоль них тянулись жилые дома, площади, мастерские. А над этим всем возвышалась цитадель, как сердце поселения, выступавшая последним оплотом.

Ученые датируют расцвет Оххума VI-XII веками. Он не был просто селением, но узлом, связывавшим целые народы и государства. Это была своего рода живая клетка в организме великого торгового маршрута, соединявшего Восток и Запад. Через него шли ткани из Китая, стекло из Византии, специи из Индии, а с ними - идеи, культура и вера…