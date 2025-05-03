На Землю падает советская межпланетная станция «Космос-482»

Космос
3

Аппарат весит почти полтонны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ВВС

Фото: Getty images

В ближайшие дни на Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны. Это посадочный модуль станции «Космос-482», которая была запущена в 1972 году к Венере, но осталась на орбите Земли. Когда именно он упадет на поверхность нашей планеты, пока неизвестно, но произойдет это примерно в первой половине мая. Причем, по мнению одного из экспертов, есть риск попадания в жилые районы.

Венерианская станция была запущена с космодрома «Байконур» рано утром 31 марта 1972 года. Она была дублером другой станции, и обе они запускались в рамках программы «Венера-8». Оба аппарата полностью совпадали по аппаратуре и характеристикам.

Такие дублирующие пуски практиковались для того, чтобы повышать вероятность успеха во время межпланетных исследований.

Запускали их ракетами «Молния М» — одного семейства с «Союзом», но увеличенными на одну ступень, чтобы выводить более тяжелые аппараты на более высокие орбиты.

«Венера-8», запущенная на четыре дня раньше, отправилась к месту назначения и полностью выполнила программу исследования планеты, а ее дублер потерпела аварию и осталась на орбите Земли.

Первые три ступени ракеты-носителя отработали штатно, обеспечив выведение головного блока на опорную околоземную орбиту, с которой потом межпланетные станции стартовали к цели.

Однако на межпланетную траекторию станция не вышла вследствие аварии разгонного блока, который «не дотянул» — прекратил работать раньше положенного.

После этого станция и получила кодовое название «Космос-482» — под этим названием в СССР маскировали некоторые неудачные пуски, делая вид, что это было успешное выведение на орбиту космического аппарата.

Как говорится на странице сайта НАСА, посвященной этому аппарату, он разделился на четыре части: две из них остались на низкой околоземной орбите и сгорели в атмосфере в течение 48 часов, а две, предположительно — спускаемый аппарат и блок с маршевым двигателем, вышли на более высокую эллиптическую орбиту.

«Элементы титановых топливных баков за несколько дней сошли с орбиты и упали в Новой Зеландии. А части станции и четвертой ступени ракеты, он же Блок Л, остались на вытянутой эллиптической орбите. Высшая точка (апогей) была где-то на уровне 9800 км, а низшая (перигей) была примерно на высоте 210 км», — рассказал Би-би-си Георгий Тришкин, автор телеграм-канала «Техасский вестник», посвященного космическим пускам.

«И как раз на самом низком участке орбиты молекулярный воздух от атмосферы Земли постепенно тормозил обломки и очень медленно снижал апогей. Баллистический коэффициент (показатель того, насколько сильно объект тормозит в атмосфере) спускаемого модуля из-за своей формы позволил ему оставаться [на орбите] намного дольше других обломков — 53 года. Поэтому деградация орбиты заняла столько времени», — объяснил эксперт.

Вес спускаемого модуля, как говорится на сайте НАСА, составляет 495 килограммов.

#земля #космос #межпланетная станция «Космос-482»

Популярное

Все
Прокуроры на фронте и в тылу – на страже закона и порядка
В Астане презентовали 10-томное собрание трудов Каныша Сатпаева
На острие волны – соломенные тюки
В Астане за нахождение вне жилища после 23.00 задержано более тысячи несовершеннолетних
Два ангела-хранителя
Промышленные роботы ускорят автосборку
Пылят, грохочут, загрязняют реки…
Горизонты глубокой переработки
80 лет подвигу Рахимжана Кошкарбаева
Полевые работы в интерьере проблем
Всегда на линии огня
Начался прием заявок на соискание премий, грантов и благодарностей Президента в области СМИ
Литературная память о войне
Будем жить «по-умному»
Экосистема «Адал азамат» станет основой новой молодежной политики
Новые имена выставки «Весенний салон-2025»
Он Победу застал в Кенигсберге...
Программа «Алматы жастары» помогает молодым жителям мегаполиса приобрести собственное жилье
Ономастика и бюрократия несовместимы
SARAP на острие проблем
Полководец. Писатель. Патриот
Мажилис принял новый Налоговый кодекс
Государство и бизнес создадут «цифровой путь» туриста
Серик Сапиев возглавил Национальный сурдлимпийский комитет РК
Нацгвардия МВД РК отметила 80-летие Победы масштабной патриотической акцией
Для лесхозов Восточного Казахстана закупят больше 100 единиц техники
Будет ли в столице новый сквер?
Фестиваль тюльпанов провели в ЗКО
География инвестиций расширяется
Заморозки снова придут в Казахстан
Комплексные меры приносят эффект
Взрыв в Иране: Токаев выразил соболезнования
Укрепляя международные спортивные связи
Токаев произвел кадровое назначение
Рыбакина: «Я всё ещё не в лучшей форме»
Гвардейцы обеспечивают порядок в зоне подтопления в СКО
Свыше 200 тысяч мешкотар заготовлено силами военнослужащих Нацгвардии в СКО
Законопроект «Об искусственном интеллекте» обсудили на заседании Общественной палаты
В Иране назвали причину взрыва в порту в Бендер-Аббасе
Корифей творческого духа
В хаосе городской застройки Уральска разбирался Антикор
Самый отдаленный район Жамбылской области получит новый импульс развития
В Уральске трое неизвестных украли деньги из терминала
Улицы в честь ветеранов Великой Отечественной войны планируют назвать в Шымкенте
Акимат Алматинской области ответил на жалобу автомобилистов
Инновационный завод в Мангистауской области: от науки к практике
В Талдыкоргане 15 человек уже год ждут купленные «по предзаказу» телефоны
Нацгвардия отдала дань памяти военнослужащим Казбата
Ответственность за «овербукинг» вводят в Казахстане
Педагоги из СКО достойно представили регион на республиканской олимпиаде
Формула успеха для Казахстана
Личный состав Нацгвардии перешел на летнюю форму одежды
Пятитомник «Каныш» – академическое собрание трудов первого президента Академии наук Казахстана
Бойцы Нацгвардии задержали около 5 000 правонарушителей
В Казахстане стартовало профилактическое мероприятие «Безопасная дорога»
В Талдыкоргане дан старт празднованию 100-летия Нургисы Тлендиева
В каких районах Астаны появятся новые школы
Трамп поднял размер пошлин на импорт из Казахстана до 27 процентов
Аким области Абай проконтролировал ситуацию в селе Красный Яр
В лицее Шымкента хотели закупить 45 тысяч пачек бумаги на 90 млн тенге

Читайте также

Космический аппарат сделал уникальный широкоугольный портре…
Китай запустил пилотируемый космический корабль «Шэньчжоу-2…
Китай готовится к новой миссии в космос

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]