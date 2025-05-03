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В ближайшие дни на Землю упадет советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны. Это посадочный модуль станции «Космос-482», которая была запущена в 1972 году к Венере, но осталась на орбите Земли. Когда именно он упадет на поверхность нашей планеты, пока неизвестно, но произойдет это примерно в первой половине мая. Причем, по мнению одного из экспертов, есть риск попадания в жилые районы.

Венерианская станция была запущена с космодрома «Байконур» рано утром 31 марта 1972 года. Она была дублером другой станции, и обе они запускались в рамках программы «Венера-8». Оба аппарата полностью совпадали по аппаратуре и характеристикам.

Такие дублирующие пуски практиковались для того, чтобы повышать вероятность успеха во время межпланетных исследований.

Запускали их ракетами «Молния М» — одного семейства с «Союзом», но увеличенными на одну ступень, чтобы выводить более тяжелые аппараты на более высокие орбиты.

«Венера-8», запущенная на четыре дня раньше, отправилась к месту назначения и полностью выполнила программу исследования планеты, а ее дублер потерпела аварию и осталась на орбите Земли.

Первые три ступени ракеты-носителя отработали штатно, обеспечив выведение головного блока на опорную околоземную орбиту, с которой потом межпланетные станции стартовали к цели.

Однако на межпланетную траекторию станция не вышла вследствие аварии разгонного блока, который «не дотянул» — прекратил работать раньше положенного.

После этого станция и получила кодовое название «Космос-482» — под этим названием в СССР маскировали некоторые неудачные пуски, делая вид, что это было успешное выведение на орбиту космического аппарата.

Как говорится на странице сайта НАСА, посвященной этому аппарату, он разделился на четыре части: две из них остались на низкой околоземной орбите и сгорели в атмосфере в течение 48 часов, а две, предположительно — спускаемый аппарат и блок с маршевым двигателем, вышли на более высокую эллиптическую орбиту.

«Элементы титановых топливных баков за несколько дней сошли с орбиты и упали в Новой Зеландии. А части станции и четвертой ступени ракеты, он же Блок Л, остались на вытянутой эллиптической орбите. Высшая точка (апогей) была где-то на уровне 9800 км, а низшая (перигей) была примерно на высоте 210 км», — рассказал Би-би-си Георгий Тришкин, автор телеграм-канала «Техасский вестник», посвященного космическим пускам.

«И как раз на самом низком участке орбиты молекулярный воздух от атмосферы Земли постепенно тормозил обломки и очень медленно снижал апогей. Баллистический коэффициент (показатель того, насколько сильно объект тормозит в атмосфере) спускаемого модуля из-за своей формы позволил ему оставаться [на орбите] намного дольше других обломков — 53 года. Поэтому деградация орбиты заняла столько времени», — объяснил эксперт.

Вес спускаемого модуля, как говорится на сайте НАСА, составляет 495 килограммов.