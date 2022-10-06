Фото: Kazpravda.kz
Происшествия
Начальник отдела полиции погиб на трассе в ЗКО

Авария произошла около часа ночи на 124-м километре дороги Чапаево - Жангали, в четырёх километрах от посёлка Жангала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, 37-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась.

"Материал зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД", - сообщили в полиции.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции сокрой помощи поступил в 01:18. Бригада медиков была на месте в 01:22, однако пострадавший от полученных травм скончался до приезда фельдшеров.

Выяснилось, что за рулём авто находился начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района Руслан Аскаров. В салоне машины он был один.

Был ли полицейский при исполнении - пока неизвестно. Другие подробности выясняются.

Популярное

Все
Экономическое развитие немыслимо без науки
Стране нужны реальная многопартийность и надсистемный президент
Нехватка пастбищ составляет 547,1 тыс. га в Северо-Казахстанской области
Указ Президента Республики Казахстан
Указ Президента Республики Казахстан
Из содержания выступ­лений Президента в регионах можно понять параметры архитектуры Нового Казахстана
Усилить требования к безопасности
Почему надо говорить про единство?
На кортах Астаны
Национальная премия UMAI
То, что нас объединяет
Отворяя древние ворота
Поздравление от Главы государства
Повелители музыки
Правильный сигнал
Читать подано!
Отпечатки степи
Начальник отдела полиции погиб на трассе в ЗКО
WhatsApp запретит пользователям делать скриншоты
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Единовременную выплату ко Дню пожилых людей получат пенсионеры в Казахстане
Вице-премьер Жумангарин высказался о требованиях закрыть границу для россиян
На прощание аким, видимо разозлившись, заявил: «В следующем году у нас будут выборы акима, пусть поставят другого человека, может, он быстрее сделает»
Мефедрон изготавливали супруги у себя дома в пригороде Алматы
Выдворение из Казахстана российского хирурга прокомментировали в МВД
Около 150 тысяч россиян выехали из Казахстана за две недели
Более 28 тыс. россиян приехали в Северный Казахстан с 21 сентября
Напал на гида на Кольсае: вокруг певца Торегали Тореали вновь разгорается скандал (видео)
Избирателей – в списки, кандидатов – в СМИ
Скандал с вакцинацией первоклассников в Актобе – реакция Минздрава
Токаев о фейках и кибератаках: Определенные внешние силы намерены посеять смуту в Казахстане
Девочка, обвинявшая родственников в сексуальном насилии, покончила с собой
Президент Токаев: В мире наблюдается беспрецедентное геополитическое обострение
Новые сценарии развития нефтегазовой промышленности обсудили в Алматы профессиональные участники углеводородного рынка
Новую банкноту номиналом 20 тысяч тенге выпустил Нацбанк
Певца Торегали Тореали взяли под стражу
Переработку шерсти по итальянским технологиям запустят в Актобе
Смаилов и Алекперов обсудили вопросы реализации совместных нефтегазовых проектов
Компромисс между художником и властью
Пробки в городе объяснили в ДП Астаны
Продолжить традицию китайско-казахстанских отношений и открывать новые возможности
Указ Президента Республики Казахстан
Ракета с космическим кораблем напугала казахстанцев – видео
Где и во сколько смотреть трансляцию поединка Головкин – "Канело"
Торговля людьми: более 20 преступлений выявили полицейские Казахстана
Объявлены новшества ЕНТ-2023
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 сентября
Когда столица Казахстана вновь станет Астаной
Реформатор с большой буквы
Об отправленных в Россию вертолетах высказался глава МЧС
Археолог Андрей Астафьев обнаружил в Мангистау древнейший торговый ремесленный центр
Почти на 10 млрд тенге снизили тарифы на комуслуги в 12 регионах
Мусин заехал по "старой доброй привычке" без предупреждения в ЦОН и рассказал, что его там ждало
Закон Республики Казахстан
Наплыв россиян в Казахстан объяснили в МВД РК
«Точечные эксперименты» градостроительства
Тарифы страховых выплат пострадавшим от медиков пациентам предложил Минздрав
Указ Президента Республики Казахстан
Позицию Казахстана по референдумам в ЛНР и ДНР обозначили в МИД РК
Правительство полностью потеряло контроль над развитием угольных шахт Караганды – депутат

Читайте также

Происшествия
В Уральске школьник умер перед уроком в классе
Происшествия , Видеогалерея
В женщину стреляли во дворе дома в Кызылорде
Транспорт , Происшествия , Крупные ДТП
Более 70 человек попали под поезд с начала года в Казахстане
Происшествия
Уголовное дело в отношении Торегали Тореали прекратят

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]