Начальник отдела полиции погиб на трассе в ЗКО

Авария произошла около часа ночи на 124-м километре дороги Чапаево - Жангали, в четырёх километрах от посёлка Жангала, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Mgorod.kz.

По информации пресс-службы департамента полиции Западно-Казахстанской области, 37-летний водитель Chevrolet Cobalt не справился с рулевым управлением и машина опрокинулась.

"Материал зарегистрирован по статье 345 УК РК "Нарушение ПДД", - сообщили в полиции.

В управлении здравоохранения ЗКО сообщили, что вызов на пульт станции сокрой помощи поступил в 01:18. Бригада медиков была на месте в 01:22, однако пострадавший от полученных травм скончался до приезда фельдшеров.

Выяснилось, что за рулём авто находился начальник отдела местной полицейской службы Жангалинского района Руслан Аскаров. В салоне машины он был один.

Был ли полицейский при исполнении - пока неизвестно. Другие подробности выясняются.