Начальника Кинологического центра МВД осудили за присвоение премий подчиненных

Антикоррупционная служба завершила расследование уголовного дела в отношении начальника Кинологического центра Министерства внутренних дел РК А. Болгумбаевой по факту злоупотребления должностными полномочиями, сообщает Kazpravda.kz.

"Болгумбаева А.А. подозревалась в том, что в 2021-2022 годах осуществила денежные поборы со своих подчиненных на общую сумму 1 675 000 тенге, выданных последним в качестве премиальных выплат. 19 мая 2022 года приговором Турксибского районного суда по г. Алматы Болгумбаева А.А. осуждена к ограничению свободы на 2 года с пожизненным лишением права занимать должности в государственных органах", - проинформировали в пресс-службе.

Приговор не вступил в законную силу, добавил Антикор.