Израиль объявил о переходе страны в "состояние войны"

Власти Израиля одобрили решение о переводе страны в "состояние войны", что подразумевает и начало крупных военных операций. Об этом сообщила канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото: AFP

"Война, которая была навязана Государству Израиль кровопролитным террористическим нападением со стороны сектора Газа, началась вчера в 06:00 (суббота, 7 октября 2023 года)", – указывается в сообщении.

В канцелярии уточнили, что решение принято на основании статьи 40 документа под названием "Основной закон: правительство", определяющей правовые рамки "объявления войны или начала значительных военных действий" с одобрения кабмина. Это один из так называемых основных законов, которые в Израиле заменяют конституцию, которой у еврейского государства в общепринятом виде нет.