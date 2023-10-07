ХАМАС атаковал Израиль

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22 израильтянина погибло, почти 300 ранено, около 35 человек захвачены в заложники в результате атаки ХАМАС. Армия обороны Израиля начала контртеррористическую операцию, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Deutsche Welle.

Фото: Rbc.ua

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прокомментировал начало боевых действий против палестинской группировки ХАМАС. "Граждане Израиля, мы находимся в состоянии войны. Это не эскалация, это не еще один виток насилия. ХАМАС объявил нам войну", - заявил он в субботу, 7 октября.

Тем временем, армия Израиля в ответ на ракетные удары со стороны сектора Газа и вторжение на территорию страны боевиков группировки ХАМАС начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в палестинском секторе Газа. Десятки израильских истребителей наносят удары по целям.

ХАМАС нанес неожиданный удар по территории Израиля утром в субботу. После серии ракетных ударов сотни боевиков группировки проникли в израильские населенные пункты, где завязались бои. По сообщениям местных жителей, во многих местах они вынуждены были противостоять нападавшим сами, без поддержки армии.

В городе Сдероте на юге страны вооруженные палестинцы захватили полицейский участок. По данным телеканала "Аль-Джазира", израильская армия утратила контроль над КПП "Эрез" на границе с сектором Газа.

Палестинцы сообщили о выпущенных ими 5000 ракет и снарядов по территории противника и о захвате в плен около 35 израильских военных и поселенцев. Заложники и несколько единиц израильского армейского транспорта переправлены в сектор Газа. Судя по фотографиям, нападавшим удалось захватить израильский танк "Меркава".

По информации издания The Times of Israel, жертвами военных действий в Израиле стали 22 жителя страны. Почти 300 человек ранены. Руководство больницы "Сорока" в Беэр-Шеве сообщило, что приняла 80 пациентов, некоторые из них в очень тяжелом состоянии. В медицинский центр "Ассаф Харофе" недалеко от Тель-Авива поступили 17 пациентов. Двое из них в тяжелом состоянии и один в состоянии средней тяжести. В медцентре "Каплан" в Реховоте находится 21 пострадавший, двое поступили в тяжелом состоянии, их отправили на операцию. The Times of Israel отмечает, что не все больницы предоставили информацию о пострадавших.

Террористическая группировка "Хезболла" заявляет, что находится в прямом контакте с руководством ХАМАС в Газе и за рубежом, и призывает арабские и мусульманские народы всего мира заявить о своей поддержке ХАМАС и палестинского народа, добавляя, что вооруженное сопротивление является единственным способом противостоять израильской "агрессии".

Некоторые мечети Восточного Иерусалима призывают жителей присоединиться к нападению ХАМАС на Израиль.

#Израиль #ХАМАС

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