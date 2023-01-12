Прокатный рынок Казахстана вышел в 2022 году на допандемийный уровень – 20 миллиардов тенге, из них доля отечественного кино составляет 8 миллиардов
Будьте здоровы!
Что год политический нам готовит?
Трагедия в высотке
Благодатная степь Карима Мынбаева
В память о «шаянском Шолохове»
На кортах Австралии
Начать с начала
В условиях глобальной неопределенности
Один в поле не воин
Налоги и закон Парето
Восставший из пепла
Не давите на газ
Ключевые организаторы январских беспорядков установлены – генпрокурор
Асат Нурпеисов стал заместителем управляющего делами президента РК
Руслан Желдибай назначен замруководителя АП – пресс-секретарем президента РК
Экс-глава Минобороны отдал незаконные приказы во время январских событий – следствие
Айдар Жарылганов возглавил отдел в администрации президента Казахстана
Казахстан и Таджикистан отмечают 30-летие установления дипотношений
Бектуров сменил Келимбетова на посту управляющего МФЦА
Режим "открытого неба" продлили на 5 лет в Казахстане
Список расширен: кто еще теперь может бесплатно ездить на автобусах в Астане
Управляли толпой во время январских событий: депутаты спросили о судьбе вооруженных "людей с рациями"
Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан будут вместе строить Камбаратинскую ГЭС-1
Сменился главный тренер сборной Казахстана по боксу
Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть и почтил память жертв январских событий
Правительство готово внедрять конструктивные предложения бизнеса – Смаилов о развитии ГМК
Токаев и Ластаев обсудили новые полномочия омбудсмена в контексте конституционной реформы
Дикий Арман действовал при координации куратора из КНБ – Асылов
Предприниматель рассказал о напавших на его оружейный магазин в ходе январских беспорядков
После довольно интенсивного спортивного 2022 года, связанного с проведением зимних Олимпийских игр в китайском Пекине и чемпионата мира по футболу в Катаре, год 2023-й кажется менее насыщенным топовыми спортивными событиями, но это далеко не так...
Озвучены новые подробности по возобновлению работы "Хоргоса"
Мир уже не будет прежним. Уходящий год стал по-настоящему переломным в международных отношениях, экономических реалиях и простых человеческих ценностях
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым годом
Названы самые загрязненные города Казахстана
У акимов станет больше заместителей
Закон Республики Казахстан
Токаев обсудил перспективы производства пассажирских вагонов в РК с главой Stadler Rail AG
Коммунальная ломка
Какая погода ожидается в Казахстане в январе
Новые подробности в деле об убийстве 4-летнего ребенка в Актобе
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту на 37 инвестиционных и торговых проектов
Бауржан Шукенов: "Соглашение с CNC – начало большого пути"
После 30 лет независимого развития Казахстан сохраняет статус космической державы. Не по праву наследования, а как полноправный член этого элитарного клуба
Когда микрокредиты для бизнеса начнут выдавать сельчанам, рассказали в МСХ
Глава Мажилиса: Пакистан – важный партнер Казахстана в Южной Азии
Токаев подписал поправки в конституционные законы
Объявлены дата и место нового сольного концерта Димаша Кудайбергена
Проект по повышению доходов сельского населения масштабируют по всему Казахстану – Кульгинов
Токаев посетил Государственный Русский музей в Санкт-Петербурге
Минздрав разработал поправки по вопросам страхования профессиональной ответственности врача. Но почему же практикующие врачи против этих новелл?
Даурен Косанов назначен главнокомандующим Силами воздушной обороны ВС РК
Институт банкротства физических лиц ввели в Казахстане