Начать с начала

Слово «предприниматель» образовано от слова «предпринимать». Именно это качество – способность идти на риск, брать на себя ответственность, не ждать наступления благополучия, а создавать его своим трудом – является необходимым для достижения успехов в бизнесе.

В прошлом году в трагические дни января многие из предпринимателей в считанные часы лишились всего, что создавалось годами, во что были вложены деньги – собственные и заемные, а также время, знания и умения, здоровье. В телефонах каждого пострадавшего от погромов бизнесмена до сих пор хранятся фото и видео, снятые сразу после грабежей. За кадром видео часто слышится плач.

Некоторых бизнесменов огра­били по несколько раз, волны мародеров возвращались в ограб­ленные магазины вновь и вновь, выламывая наспех заколоченные двери. Во избежание повторных визитов грабителей многие предприниматели вывешивали на окнах и дверях записки «Уже ограбили». Но это часто не помогало.

Истории пострадавших похожи одна на другую: торговые центры закрылись 5 января в связи с начавшимися в городе беспорядками, а утром следую­щего дня предпринимателей вызвали, чтобы зафиксировать факты грабежа и собрать остатки товаров там, где они были. И, конечно, объединяющим все истории финалом являются искренние слова благодарности властям за поддержку в этой беспрецедентной по своей тяжести ситуации.

Предприниматель Зара Рахимжанова рассказала, что совмест­но с братьями ведет семейный бизнес в сфере розничной торговли мужской одеждой. В январе прошлого года семья управляла магазинами в трех торговых центрах – Mart, Maxima и Aport. Первые два расположены в Алматы, а последний – на территории Карасайского района Алматинской области.

В период с 5 по 7 января грабители разрушили все то, что семья Зары создавала с 2007 года. Картина, представшая перед глазами предпринимательницы по прибытии в разгромленные торговые центры, была примерно одинаковой: полное разрушение бутиков, уничтожение торгового оборудования, кассовых ящиков, исчезновение сейфов с документами, разграбление 70–80% товара.

Наша собеседница вспоминает, как пришла к разграбленному ТЦ Maxima утром 6 января.

– Входная группа торгового центра разбита, по всей территории парковки разбросаны товары. На входе я увидела лежащую на полу кофту с нашей биркой, вероятно, оброненную грабителями, затоптанную среди других вещей, и груду битого стекла. Поднявшись на второй этаж, где расположен наш магазин, мы оказались в состоянии шока: это было тотальное разрушение и разграбление. Причем грабители зачем-то разбили шесть огромных стеклянных витражей. Я понимаю, разбить один, чтобы зайти внутрь, но зачем разбивать все? Это какая-то непонятная мне демонстрация агрессии, направленной на невиновных людей, – рассказывает бизнесвумен.

Там же, на месте, были найдены лопаты, дубинки, огнетушители и другие предметы, которыми бандиты крушили стекла и торговое оборудование.

Зара Рахимжанова рассказала, что последним был разграблен молл Aport, служба безопаснос­ти два дня держала оборону тор­гового центра, однако из-за его внушительного размера, большого количества входов и выходов мародерам в конце концов удалось ворваться внутрь.

– Когда мы приехали в Aport, по торговому центру еще ходили грабители. Чтобы не привлекать их внимание, мы выключили свет и начали собирать в мешки остатки вещей. И вот эти люди, рыскавшие по торговому центру, думали, что мы тоже грабим магазин, заходили и, не обращая внимания на нас, начинали собирать вещи. Тогда мы увидели, что они не выбирают, что украсть, не смотрят на товар, размер, цвета и модели – берут все подряд.

Было очень тяжело видеть свои­ми глазами, как кто-то уничтожает результаты многолетнего труда твоей семьи. Ну выйди ты на митинг, заяви о своих требованиях, но брать чужое, имущество таких же простых казахстанцев – это несправедливо, – делится воспоминаниями Зара.

Позже, пересматривая видео­записи из торговых центров, предпринимательница пришла к выводу, что охотников за чужим имуществом можно условно разделить на три категории: на агрессивных, вооруженных дубинками, ножами и другими предметами молодых людей, на участников протестов, решивших «заодно приодеться», а также на самых простых людей, видимо, из окрестных домов, прилично одетых и приехавших в торговые центры на хороших машинах с мыслью «Все берут, а почему мне нельзя?».

После окончания активной фазы силовой операции – с 9 января – пострадавшие предприниматели были оповещены о том, что государство не оставит их в беде и окажет помощь в компенсации убытков.

По словам нашей героини, сначала предприниматели скептически отнеслись к обещаниям чиновников, не верили, что им действительно могут помочь. Началась кропотливая и непростая работа по подготовке документов для обращения за компенсацией. Требования к пакетам документов несколько раз корректировались, так как власти входили в положение пострадавших, у многих из которых документы были утрачены, сожжены или украдены вместе с сейфами. Зара Рахимжанова рассказывает, что представители районных акиматов, органов госдоходов и палаты «Атамекен» в те трагические дни проявили максимальную открытость и готовность помочь, отвечая на многочисленные вопросы, оказывая консультации с раннего утра до поздней ночи без выходных и праздников. Вера в то, что все получится у бизнесменов появилась, когда начали поступать первые выплаты, о чем предприниматели делились в общих чатах.

– Нет слов, чтобы выразить благодарность государству за то, что нас не бросили в трудную минуту. Спасибо всем сотрудникам госорганов и «Атамекена» за помощь с документами на выплаты, администрациям торговых центров за скидки на аренду, обществу Красного полумесяца за материальную поддержку наших работников, оставшихся на какое-то время без работы, «Халык банк» за материальную помощь. Поддержка была со всех сторон, – говорит предпринимательница.

По ее словам, общая сумма убытка по всем трем ее магазинам составила 22 млн тенге. Первую выплату она получила спустя месяц после начала сбора документов.

– Все полученные деньги мы направили на ремонт помещений, покупку оборудования, восстановление товарных запасов. Благодаря этому быстро восстановились, вернулись к стабильной работе и надеемся, что такое больше никогда не повторится, – отметила Зара.

Другая предприниматель – Лейла Абжанова узнала, что ее бутик, расположенный в ЦУМе, подвергается разграблению в ночь на 6 января от представителей службы безопасности торгового центра.

– Естественно, ничего сделать в той ситуации мы не могли. Любые действия были бы связаны с риском для жизни. Оставалось только дождаться утра и поехать в магазин, посмотреть, во что превратились результаты многолетнего труда. Сразу скажу, смотреть на это без слез было невозможно. Магазин сувениров, часов, посуды был разгромлен практически полностью, – поделилась воспоминаниями предприниматель.

Потом начался процесс подачи заявлений в правоохранительные органы о совершенном преступлении и в специальную комиссию для получения компенсации ущерба от государства.

– Могу только поблагодарить представителей всех вовлеченных госорганов. Произошедшее – беспрецедентно по масштабу, поэтому работа по поддержке предпринимателей была проделана колоссальная, – считает наша собеседница.

Отметим, представление о том, что государство раздавало деньги бизнесменам лишь на основании их заявлений, является глубоко ошибочным. Для получения компенсации требовалось собрать обширный пакет документов – таможенных, бухгалтерских и других, которые проходили соответствующую экспертизу. К слову, это обстоятельство подтолкнуло бизнесменов к легализации своей дея­тельности и выходу из «тени».

– Я точно знаю, что многие предприниматели теперь работают «вбелую», так как поняли преимущество этого подхода в период оформления компенсаций, – отметила бизнесвумен.

Возвращаясь к событиям годичной давности, она выразила уверенность, что прокатившаяся по городу волна преступности не была «мирным митингом».

– Это был вооруженный организованный грабеж. Если бы нападавшие не имели оружия, в ЦУМ бы они попросту не вошли. Во время следствия мы смотрели видео, и я заметила, что у нас на этаже стояли два вооруженных человека и отдавали распоряжения остальным. И как только ­вооруженные люди ушли, служба безопасности взяла здание под охрану. Кстати, мы насчитали, что только в нашем бутике побывали около 60 мародеров, – поделилась предприниматель.

К слову, многое из украденного практически на следующий день появилось на сайтах объявлений. Рассказывают, что один из предпринимателей за одну тысячу тенге выкупил украденные у него же часы стоимостью 180 тыс. тенге.

Будучи историком по образованию, наша собеседница наде­ется, что из произошедшего в январе 2022 года будут сделаны правильные выводы, потому что в противном случае эти события могут повториться.

– Я с тревогой думаю о том, какой пример показал своим детям человек, принесший домой сумку, полную ворованных часов. Сказал, что отобрал их у олигархов и, таким образом, поступил справедливо? Но ведь на самом деле ограбили не олигархов, а простых предпринимателей, которые годами и с большим трудом выстраивали свой бизнес. Поэтому важно максимально точно зафиксировать в истории, что именно произошло в те дни. Что касается нас, то, как я уже отмечала выше, мы пострадали не от митингующих, а от грабителей, – говорит Лейла Абжанова.

По официальным данным, малый и средний бизнес Алматы формирует почти половину (47,5%) городской экономики и обеспечивает 65% городской занятости. Можно с увереннос­тью сказать, что, поддержав предпринимателей в сложной ситуации, государство не занималось благотворительностью, а создало возможности для скорейшего возвращения к работе большого количества работодателей и придало импульс для дальнейшего развития одного из драйверов экономики крупнейшего мегаполиса страны.