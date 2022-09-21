Фото: ДП Алматы
Происшествия
"Начиненный" наркотиками автомобиль остановили в Алматы

115 свертков синтетических наркотиков не дошли до потребителя в городе Алматы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Крупную партию синтетического наркотика изъяли в Алматы сотрудники управления по противодействию наркопреступности.

По подозрению в незаконном хранении и распространении наркотиков задержан 33-летний гражданин С. Его автомашину Kia Cerato остановил экипаж «Буран-044» на территории Алмалинского района.

В обшивке водительской двери стражи порядка нашли 4 свертка в черной изоленте. На полике обнаружены еще 9 таких же свертков. 30 свертков лежали в бардачке. В багажнике в целлофановых пакетах находилось 72 свертка, обмотанных изолентой разных цветов. У мужчины изъяли также изоленты разных цветов и 100 zip-пакетов.

Задержанный указал все места закладок.

Как удалось выяснить, С. несколько месяцев распространял синтетический наркотик мефедрон. Его он получал бесконтактным путем, через приложение.

За одну закладку горожанин получал от 3 тысяч тенге.

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