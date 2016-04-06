Надежду друзья укрепили

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Людмила КОРИНА, Западно-Казахстанская область
фото предоставлено респондентом
Преодолевать трудности Ивану Филосину не привыкать. Жизнь разделилась на до и после, когда ему было только 10 лет. Ребята играли около незапертой трансформаторной будки. Ивану стало интересно: что же там, внутри?..
Удар током был такой силы, что руки пришлось ампутировать. В детстве несчастье, наверное, воспринимается иначе, чем во взрослом возрасте. А может, характер у Ивана такой? Поправившись после операции, снова пошел в школу и учился в своем классе, а не на дому, как бывает в большинстве подобных случаев. Приноровился писать, хотя все-таки большинство предметов приходилось и учить, и сдавать, что называется, на слух. Такая ситуация стала хорошей гимнастикой для памяти. К сожалению, отец, который был основным кормильцем семьи, где росли трое сыновей, ушел из жизни. Нужно было помогать матери. Но все попытки Ивана найти хоть какую-то работу заканчивались неудачей. Перебивался временными заработками.

– В приемную партии «Нур Отан» я решил обратиться, когда уже никакой надежды не осталось, – рассказывает он. – И мне очень повезло. Именно в этот день прием вел Максим Пак, руководитель корейского этнокультурного объединения, депутат районного маслихата, директор радио «Аксай». И хотя поселок Пугачевский, где я живу, не входит в его депутатский округ, выслушал меня и согласился помочь. К слову, было это два года назад 1 апреля. Сознаюсь, опасался, что обещание окажется первоапрельским. Но нет, вскоре вышел на работу.

Максим Валерьевич придерживается правила: хочешь что-то сделать хорошо – сделай это сам. По его словам, ему понравился парень, у которого «глаза горели», не было отчаянья в голосе, а было огромное желание работать. К тому же он не жаловался, а рассказывал о том, что многое может. Сейчас Иван работает на радио «Аксай» администратором. В его основные обязанности входит связь с радиослушателями. От таких контактов во многом зависит обратная связь и даже престиж средства массовой информации. Его работой в коллективе довольны. Коммуникабельный, старательный, дисциплинированный, он умеет слушать, строить диалог, знает, кому перенаправить тот или иной звонок. Пригодилась и тренированная память.

Ему самому такая работа по душе. Аксай – город особенный, это административный центр Бурлинского района и одновременно расположенного на его территории Карачаганакского неф­тегазоконденсатного месторождения. Промысел – это тысячи рабочих мест, инвестиции в социальное развитие области и района. С ним связаны престиж знаний и высокой квалификации кадров. Как и повсюду, вокруг крупных предприятий развиваются малый и средний бизнес, сфера услуг. Есть и проблемы, большинство которых относятся к разряду решаемых. Обо всем этом рассказывают журналисты радио.

К слову, от поселка Пугачевский до Аксая более 10 км. Но на работу Иван ни разу не опоздал. Хотя каждый день приходится добираться на автобусе, а от остановки еще и преодолевать значительное расстояние пешком. Но он умеет находить положительные моменты в любых трудностях. Говорит, что такие «прогулки» вполне заменяют зарядку. Кстати, спортом он занимается постоянно. Когда свободного времени было больше, играл в футбол, занимал призовые места и на районных, и на областных соревнованиях по плаванию. Он постоянно доказывает самому себе: я могу! Окончил автошколу, успешно сдал все экзамены, отлично управляет машиной. Права, правда, не получил, но не считает, что потратил время зря.

На радио «Аксай» работают и другие люди, которых здесь называют «с неограниченными возможностями». Максим Пак, которого избрали депутатом областного маслихата, постоянно оказывает помощь тем, кто в ней нуждается. Он автор социально-благотворительного проекта «Взгляд в будущее», в рамках которого в Аксае доктор нетрадиционной медицины Виталий Ан обучил родителей детей-инвалидов лечебному массажу и приемам укрепляющей физкультуры. Массажный кабинет на спонсорские средства открыт и в Уральске, в офисе инвалидов-колясочников «Арба». Они также освоили навыки массажа. Но главное, считает Максим Пак, дать возможность инвалидам работать. Иван Филосин с ним абсолютно согласен. Работа для него – лучшее лекарство. Он и дома успешно справляется со многими делами.
– Единственное, чего я не могу, так это пуговицы на рубашке застегнуть, – признается он. – Новые возможности открылись, когда научился работать на компьютере. Пока делаю это только дома, поскольку пользуюсь пальцами ног.

Когда человеку интересно жить, он интересен и окружающим. У Ивана есть девушка. А значит, не за горами семейная жизнь. По его мнению, программа «Общество без барьеров» получила очень верное название. Она для тех, кто в первую очередь сам умеет преодолевать барьеры.

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