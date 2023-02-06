Надо не жалеть, а помогать

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Елена Левкович

У особенных людей свой особенный и непростой путь в творчестве.

«Мы сломали стереотипы о том, что наших ребят надо жалеть», – такие слова прозвучали из уст Куралай Туспековой, директора Национального дельфийского комитета (НДК), автора и продюсера проекта #EREKSHEteatr, в ходе брифинга в СЦК.

– Для дальнейшего развития и продвижения талантливой молодежи с инвалидностью, парадельфийцев мы создали театр особенных актеров #EREKSHEteatr. В труппе все ребята особенные – с нарушениями слуха, зрения, ментальными нарушениями. По авторской методике НДК мы четыре месяца интенсивно обучали их актерскому мастерст­ву, культуре жестовой речи, сценической пластике, создали три спектакля и с гастрольным туром посетили 17 городов Казахстана. Мы сломали стереотипы о том, что наших ребят надо жалеть, зрители уходили со спектаклей одухотворенные и восхищенные качеством и самобытностью постановок. Наши актеры не играют на сцене, они проживают свои роли, – говорит глава НДК, уверенная в правильности целей проекта.

Но при этом она отмечает и сложности, которые стопорят дальнейшее развитие такой нужной задумки.

– Главной проблемой социа­лизации талантливой молодежи с инвалидностью является отсутствие специальных образовательных программ по творческим специальностям. Например, молодежь с нарушениями слуха не имеет возможности обучаться хореографии или теат­ральным компетен­циям в колледжах или вузах. Мы неоднократно и безрезультатно обращались в Министерство образования с предложениями о создании инклюзивных групп и предлагали предоставить методики обучения Национального дельфийского комитета. Замкнутый круг: нет программ обучения – нет диплома – не можешь трудоустроиться в учреждение культуры. А потому ребята по окончании коррекционных школ, где была возможность творчески развиваться, вынуждены попрощаться с искусством, – отмечает Куралай Туспекова.

Она подчеркивает, что, к огром­ному сожалению, казахстанское общество еще не совсем готово к инклюзии: многие мероприятия для особенных детей носят разовый характер и проводятся только для целевой аудитории.

НДК же со своими системными проектами буквально стучится в сердца людей, помогая им адаптироваться в «особенном» мире, демонстрируя, что особенные дети такие же талантливые и активные. А еще комитет налаживает мосты для того, чтобы те, кто может помочь, нашли тех, кому это необходимо.

– Творчество всегда располагает к добрым поступкам, а потому поддержка меценатами и спонсорами особенных артистов является ярким примером формирования гуманного и цивилизованного общества, – уверена автор проекта.

В свою очередь Хасан Исраил, председатель Национального дельфийского жюри в номинации «Жестовое пение» и сурдопереводчик телеканала «Хабар 24», отметил:

– Жестовый язык – это ключевой инструмент общения людей с нарушением слуха. К сожалению, существуют перекосы в использовании его в процессе обучения детей. И замечательно, что в Дельфийских играх развивается номинация «Пение на жестовом языке». Я и мои коллеги ратуем за чистый, корректный жестовый язык. Поэтому так важны мастер-классы и обучающие программы Дельфийского комитета как для конкурсантов, так и для педагогов-постановщиков жестов. Жес­товая песня – это полноценное направление в искусстве, красота которого еще мало оценена нашим зрителем. А между тем это целая индустрия в «особенном» мире, и ее популяризация – важный элемент развития инклюзивного творчества.

«Особенные» спектакли и вправду обладают своей спецификой, ведь каждый актер изучает и осваивает роль с индивидуальной скоростью, глубиной. К примеру, ребятам с синдромом Дауна замечательно удаются роли с цикличными действиями, а актеры с нарушениями слуха – непревзойденные мастера пантомимы. Задача постановщика в том, чтобы увидеть в каждом актере его индивидуальные способности. В Казахстане сегодня практически нет режиссеров, которые имеют опыт работы с особенными актерами. НДК, выезжая в регионы, делится этим опытом с коллегами.

Национальный Дельфийский комитет планирует ряд культурных мероприятий с целью популяризации творческих достижений молодежи с инвалидностью и развития института меценатства и благотворительности в стране. В минувшие выходные уже состоялась творческая встреча столичных зрителей с уникальным коллективом – театром танца Sensitive из Петропавловска. А сегодня актеры #EREKSHEteatr на жестовом языке покажут социальную драму #Мы с тобой одной крови!

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