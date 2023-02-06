Надо не жалеть, а помогать

В Казахстане факты избиения наших детей дома, в детском саду, школе, на улице, к сожалению, не редкость. Страшно, когда руку на детей поднимают те, кто должен защищать, заботиться о них – родители, воспитатели, учителя…
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Почему уголовно-исполнительную систему Казахстана можно сравнить с утлым суденышком без парусов – об этом в эксклюзивном интервью «Казахстанской правде» рассказал доктор юридических наук, правозащитник, член Общественного совета по вопросам деятельности органов внутренних дел РК Куат Рахимбердин.
Комментируя прошедшие выборы в верхнюю палату Парламента, следует отметить, что в целом меняется функционал Сената. Полномочия каждой из палат благодаря конституционным изменениям четче разграничены. Законотворческая миссия будет возложена большей частью на Мажилис
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