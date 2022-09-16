Наградили стражей порядка

Команда «Айбын» департамента полиции Кызылординской области заняла первое место в республиканском конкурсе

«Парасатты полицей».

По итогам конкурса приказом министра внутренних дел Республики Казахстан за вклад в развитие и укрепление роли государственного языка в органах внутренних дел майорам полиции Виталию Соболеву и Владимиру Федоруку, капитану полиции Альфараби Тену вручили благодарственные письма. Они успешно представили свою работу на государственном языке в двух конкурсных турах.

Начальник департамента полиции Кызылординской облас­ти полковник полиции Мухтар Кожабаев принял вернувшихся с конкурса победителей, пожелал им успехов в работе и поблагодарил за отличную службу.

Напомним, республиканский конкурс «Парасатты полицей» проводится по инициативе Министерства внутренних дел Казахстана как патриотическое мероприятие, имеющее целью популяризацию казахского языка. В город Кокшетау, где он проходил нынче, съехались 85 сотрудников полиции разных националь­ностей со всех регионов страны, 17 команд соревновались в умении правильно излагать свои мысли на государственном языке, в смекалке и креативности в различных творческих заданиях.

Гран-при, в итоге, у команды из Жамбылской области. На первом месте – команда Кызыл­ординской области. Вторые и третьи места разделили Костанайская, Жетысуская, Павлодарская, Атырауская и Мангис­тауская области.