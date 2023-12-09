Награждены победители Кубка Республики по паралимпийскому бочча

Спикер Сената Парламента, президент казахстанской федерации по бочча Маулен Ашимбаев принял участие в церемонии закрытия Кубка Республики по бочча и поздравил победителей

Фото: Н. Байбулин

Вручая награды, Маулен Ашимбаев отметил высокий уровень прошедших соревнований и мастерство особенных спортсменов. Он также подвел итоги деятельности казахстанской федерации по бочча и рассказал о планах работы.

«На следующий год у нас амбициозные цели. Мы впервые сформируем Национальную юниорскую сборную по бочча. В планах Федерации при поддержке министерства туризма и спорта, партнеров и спонсоров провести не менее трех республиканских соревнований, включая Чемпионат Республики, Кубок Республики и Открытый турнир в память о Султанбеке Орынбасарове. Также наша сборная примет участие в нескольких международных соревнованиях», – сказал Маулен Ашимбаев и поблагодарил участников, их родителей и тренеров за оказанную поддержку и проявленную активность.

Отметим, Кубок Республики проходили с 8 по 9 декабря в столичном Дворце единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова, участие в котором приняли 64 спортсмена из 10-ти регионов страны.