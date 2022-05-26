Находящиеся в России казахстанцы примут участие в референдуме

Депутат Сената Султанбек Макежанов встретился с казахстанскими дипломатами в посольстве Казахстана в России и обсудил с ними вопросы предстоящего референдума.

В ходе встречи депутат подробно рассказал об изменениях в Конституцию и сообщил, что вносимые поправки свидетельствуют о существенных изменениях действующих реалий.

«Воссоздание Конституционного Суда станет важным шагом в построении справедливого и правового государства, институционально усилит систему контроля, а также защиту конституционных прав граждан. Кроме того, избрание депутатов будет проходить не только из числа лиц, выдвигаемых политическими партиями, но и среди самовыдвиженцев», - добавил депутат.

В свою очередь, представитель Посольства Казахстана в России Александр Синяговский сообщил, что в рамках подготовки к проведению референдума дипломатами создаются необходимые условия для того, чтобы граждане Казахстана смогли принять участие в референдуме, находясь на территории России.