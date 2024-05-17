Свыше 17 тыс. миграционных нарушений выявили за неделю в Казахстане

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Гульмира Кунапия
корреспондент

Комитет миграционной службы МВД подвел итоги ОПМ «Правопорядок»

Фото: Kazpravda.kz

Как сообщил председатель Комитета миграционной службы МВД полковник полиции Аслан Аталыков, за 7 дней мероприятия выявлено 17 604 нарушения миграционного законодательства, передает Kazpravda.kz.

За проживание в РК без регистрации либо без документов, удостоверяющих личность (ст. 492 КоАП), привлечено 12 922 человека.

Наибольшее количество таких фактов казахстанцы допускают в Алматинской области – 1 715, Карагандинской области – 1 437, Астане – 1 272, Жамбылской область – 1 126, Алматы - 1 064.

Кроме того, с начала года выявлено 419 фактов фиктивной регистрации собственников жилищ физлиц, которые фактически у них не проживают (ст. 493 КоАП). Больше всего этим злоупотребляют жители Шымкента – 152, Алматы – 91, Алматинской области – 87, Астаны - 28.

В ходе операции также выявлено 1 267 граждан РК, которые не уведомили о пребывающих у них иностранцах. Больше всего их укрывали принимающие лица в Алматы – 244, Мангыстауской области - 152, Алматинской области – 126, Шымкенте – 107 и в Карагандинской области - 74.  Все они привлечены по статье 518 КоАП.

К адмответственности также привлечено 289 казахстанских работодателей, которые использовали иностранную рабочую силу без соответствующих документов.

Руководитель миграционной службы предупредил работодателей, что за неоднократный прием на работу иностранной рабочей силы без соответствующих документов предусмотрена уголовная ответственность (ст. 395 УК РК). 

Со стороны самих иностранцев выявлено 3 126 нарушений миграционного законодательства (ст. 517 КОАП), в том числе за нарушение сроков пребывания в стране (ч.3,4 ст. 517 КоАП) – 1 655, за незаконное осуществление трудовой деятельности (ч. 5 ст. 517 КОАП) - 832.

Наибольшее количество иностранцев-нарушителей выявлены в Алматы – 432, Шымкент – 226, Алматинской области – 334, Карагандинской области – 251 и области Жетісу – 239.

В судебном порядке выдворено из страны 284 иностранца, в том числе в порядке гражданского судопроизводства - 31. Всем выдворенным закрыт въезд в Казахстан в течение 5 лет.

Работа по обеспечению миграционного контроля продолжается, добавили в МВД РК.

#МВД #миграция #ОПМ #нелегалы

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