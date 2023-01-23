Наиль Ахметзакиров возглавил Судебную администрацию РК

До этого назначения он занимал должность руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан.

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Распоряжением главы государства Ахметзакиров Наиль Рафисович назначен руководителем Судебной администрации Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Трудовой стаж Наиля Ахметзакирова:

Помощник прокурора Зыряновского района, старший прокурор управления прокуратуры Восточно-Казахстанской области, старший прокурор отдела Института им. С. Ескараева Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

Старший прокурор отдела, начальник отдела по надзору за применением законов об общественных объединениях, начальник отдела по надзору за применением законов о собственности и предпринимательства Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере;

Начальник Организационно-контрольного управления Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (09.2015 - 11.2015);

Исполняющий обязанности проректора, первого проректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (11.2015 - 03.2017);

Временно исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (03.2017 - 01.2018);

Заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента (01.2018 - 05.2019);

Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда Республики Казахстан (с 05.2019).