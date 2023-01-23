Наиль Ахметзакиров возглавил Судебную администрацию РК

До этого назначения он занимал должность руководителя Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан.
Распоряжением главы государства Ахметзакиров Наиль Рафисович назначен руководителем Судебной администрации Республики Казахстан, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.
Трудовой стаж Наиля Ахметзакирова:
Помощник прокурора Зыряновского района, старший прокурор управления прокуратуры Восточно-Казахстанской области, старший прокурор отдела Института им. С. Ескараева Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
Старший прокурор отдела, начальник отдела по надзору за применением законов об общественных объединениях, начальник отдела по надзору за применением законов о собственности и предпринимательства Департамента по надзору за законностью в социально-экономической сфере;
Начальник Организационно-контрольного управления Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (09.2015 - 11.2015);
Исполняющий обязанности проректора, первого проректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (11.2015 - 03.2017);
Временно исполняющий обязанности ректора Академии правоохранительных органов при Генеральной прокуратуре Республики Казахстан (03.2017 - 01.2018);
Заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации Президента (01.2018 - 05.2019);
Руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов Верховного суда Республики Казахстан (с 05.2019).