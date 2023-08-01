Ряд полицейских наказаны после скандальной драки с участием боксера Шуменова в Астане

В пресс-службе МВД рассказали о результатах проведенной служебной проверки в отношении полицейских, которые отпустили участвовавшего в потасовке в ТРЦ Бейбута Шуменова, передает корреспондент Kazpravda.kz .

Фото: instagram.com/beibutshumenov/

Напомним, бывший чемпион, на которого заведено уголовное дело, находится в розыске. В полиции на спортсмена завели уголовное дело по статье "Хулиганство", предусматривающей до 5 лет лишения свободы.

Согласно сообщению МВД, по результатам проведенной проверки участковый инспектор полиции УП района «Есиль» освобожден от занимаемой должности.

Вместе с тем оперативный дежурный дежурной части и старший участковый инспектор полиции, ответственный за организацию работы УПП отдела местной полицейской службы УП района «Есиль» предупреждены о неполном служебном соответствии.

Кроме того, заместитель начальника УП района «Есиль» освобожден от занимаемой должности, а начальнику районного управления объявлен выговор.